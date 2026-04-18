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Mérida, Yucatán.- Una adolescente de 15 años, de origen estadounidense e identificada como Azharia Tamryn Noble, fue reportada como en la ciudad de Mérida, lo que activó la Alerta Amber en Yucatán para su localización.

La Fiscalía General del Estado () informó que la menor se encuentra extraviada desde el pasado 7 de agosto del 2025, sin embargo, fue hasta el 17 de abril de este año cuando se reportó la situación.

Azharia Tamryn Noble fue vista por última vez en el fraccionamiento Gran Santa Fe de Ciudad Caucel en Mérida.

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Al momento de su desaparición, la menor se encontraba acompañada de la ciudadana Rakia Rohan Hernández, quien también se encuentra en calidad de no localizada.

La FGE Yucatán informó que la joven estadunidense vestía un pantalón de mezclilla de color azul, blusa tipo polo roja, tenis "Converse" blancos y llevaba consigo una maleta.

Como señas particulares, tiene cabello crespo largo hasta los hombros, un lunar en la cara externa del muslo de la pierna derecha, otro rojo en la parte superior del brazo derecho y otro en la nuca.

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Autoridades mantienen la búsqueda tras la activación de la Alerta Amber en Yucatán, solicitando apoyo de la ciudadanía para su localización.

Una estadunidense se extravió en Yucatán y se emitió alerta Amber. Foto Especial
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cdm

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