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Mérida, Yucatán.- El , José Enrique Molina Cáceres, advirtió que la plataforma de hospedaje , por lo que pidió regularla para frenar la competencia desleal.

“El crecimiento de la plataforma impacta en los, al generar una discrepancia entre la alta llegada de visitantes y el reporte de la ocupación hotelera”, afirmó.

Se estima que en Yucatán existen más de 10 mil alojamientos disponibles a través de la plataforma como Airbnb. La oferta incluye casas, departamentos y habitaciones, concentrándose principalmente en la capital, Mérida, que cuenta con miles de unidades, representando una competencia para el sector hotelero local.

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Se estima que en Yucatán existen más de 10 mil alojamientos disponibles a través de la plataforma como Airbnb. | Foto: Especial.
Se estima que en Yucatán existen más de 10 mil alojamientos disponibles a través de la plataforma como Airbnb. | Foto: Especial.

Señaló que una gran cantidad de hospedajes en Yucatán se realizan en la informalidad, “lo que provoca que las cifras oficiales no reflejen la totalidad de pernoctas, afectando directamente los ingresos de hoteles que cumplen con obligaciones fiscales, como el Impuesto Sobre Nómina”.

“Es necesario incluir estas modalidades en las mediciones oficiales y en la carga tributaria, con el fin de garantizar condiciones de competencia equitativa entre todos los actores del sector turístico”, manifestó.

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Molina Cáceres comentó que durante las pasadas vacaciones de Semana Santa se reportó la llegada de un gran número de turistas, pero esto no se reflejó en la ocupación hotelera.

“Incluso en temporadas altas, la ocupación hotelera no alcanza los niveles esperados debido a hospedajes alternativos, lo que obliga a replantear estrategias y políticas públicas y normas que regulen esta actividad”, señaló.

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JACL/cr

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