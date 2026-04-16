Sisal, Yucatán. - Tres personas deberán reforestar dunas afectadas en Sisal durante tres años y difundir mensajes de concientización ambiental, como parte de un acuerdo reparatorio aprobado en días pasados por un juez federal.

La medida fue autorizada durante una audiencia de suspensión condicional del proceso, en la que el juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal aprobó una solución alterna para Jorge “N”, Felipe “N” y José “N”, imputados por un delito contra la biodiversidad, en la modalidad de daño a especies de flora amenazadas.

Como parte del acuerdo, los tres imputados deberán repoblar con plantas forestales las dunas afectadas mediante jornadas laborales semanales, además de elaborar y difundir videos de concientización sobre el daño ambiental y sus consecuencias a través de redes sociales personales o de familiares.

Asimismo, deberán mantener su residencia actual, desempeñar un empleo lícito y presentarse periódicamente ante la Unidad de Medidas Cautelares. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) será la encargada de proporcionar los guiones para los materiales de sensibilización.

Jorge “N”, Felipe “N” y José “N” fueron imputados por un delito contra la biodiversidad, en la modalidad de daño a especies de flora amenazadas. Foto: Especial.

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Este caso derivó de una denuncia presentada en febrero de 2025 por un representante de la Profepa ante la Fiscalía Federal en Yucatán, lo que derivó en una carpeta de investigación a cargo del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor).

Como parte de las diligencias, se obtuvo una orden de inspección en el puerto de Sisal, otorgada por un juez de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal, y ejecutada con apoyo de la Policía Federal Ministerial.

Durante esa inspección se detectó la tumba y desmonte de vegetación en dunas costeras, sin autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en perjuicio de la flora silvestre del lugar.

Posteriormente, en septiembre de 2025, el fiscal federal presentó los elementos de prueba suficientes para que el juez especializado impusiera a los tres imputados una medida cautelar distinta a la prisión y concediera un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

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