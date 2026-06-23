De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), la revisión del T-MEC presenta cambios en las dinámicas comerciales que representan desafíos y oportunidades para la economía mexicana, así como para los inversionistas en el país.

Por lo que el IMCO y la Fundación Friedrich Naumann (FNF) analizaron la posición de México frente a la política arancelaria de la segunda administración de Donald Trump y examinan cómo las tensiones entre Estados Unidos y China están reconfigurando las cadenas de valor de América del Norte.

Durante el análisis se realizó una comparación de las tendencias comerciales entre México-Estados Unidos y China-Estados Unidos; se identifican sectores en los que México ha ganado participación en el mercado estadounidense, mientras que China la ha perdido.

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China vs México en estrategia comercial e inversiones

En el comunicado del IMCO menciona que la pérdida de la participación de China en el mercado estadounidense se aprecia tanto en el comercio agregado como en sectores industriales específicos.

El informe revela que México ha ganado participación en 22 de los 32 sectores industriales clasificados en el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, en donde los mayores aumentos en participación son el equipo de transporte, electrónicos, maquinaria industrial, plásticos y hule, manufacturas diversas, muebles y bebidas.

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Lo cual significa que México no solo está ganando terreno frente a China en sectores estratégicos, sino que se consolida como un nodo fundamental para las cadenas de suministro norteamericanas, de acuerdo con el instituto.

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¿Qué sectores están en juego?

Los sectores en donde China retrocede y México avanza constituyen oportunidades de inversión: computadoras y productos electrónicos, maquinaria industrial, equipo de transporte, plásticos y hule, vidrio y productos minerales no metálicos, muebles, manufacturas diversas y bebidas.

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Además, existen subsectores como el equipo médico, aire acondicionado y refrigeración, automóviles y camiones, autopartes, así como las válvulas y los componentes metalmecánicos, que destacan por su relevancia estratégica.

Por ello, el IMCO propone expandir la capacidad productiva de México en subsectores estratégicos y con demanda creciente y diversificar inversiones hacia subsectores emergentes de rápido crecimiento vinculados a la relocalización.

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