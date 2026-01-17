La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, entregó para su destrucción final 50 mil 376 vapeadores y cigarrillos electrónicos, que equivalen a 10 millones de pesos y que fueron decomisados en un puesto y bodega ubicados en el Centro Histórico. Por este hecho, una persona fue detenida, ya que la venta de estos productos es ilegal.

Este 16 de enero entró en vigor la modificación a la Ley General de Salud que prohíbe la venta de cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos similares, con el objetivo de restringir su circulación y consumo en todo el territorio nacional.

Hoy en el Zócalo de la Ciudad de México, la mandataria capitalina entregó la mercancía ilegal a la Agencia de Protección Sanitaria, quien procederá a otorgarla a la empresa encargada para su destrucción final.

En su mensaje, Brugada enfatizó que el decomiso de más de 50 mil vapeadores y cigarrillos electrónicos es un mensaje claro de que el Centro Histórico no es un espacio para la venta ilegal de mercancía. Además subrayó que se ha retirado más de 24 mil 572 productos entre ilegal y aquella que no se pueden estar vendiendo en esta zona de la capital.

“Se recuperan más de 50 mil productos; mercancía que está prohibida. Así que, vamos a continuar con esta gran tarea. Esto también significa un mensaje de que el Centro Histórico debe estar libre de mercancía ilegal. Y sabemos que la ilegalidad se da en distintos rubros, de maneras diferentes y en ciertas partes, lamentablemente, en nuestro Centro Histórico. Así que, estamos organizados como gobierno para atender y enfrentar los problemas que generan esta venta ilegal”, acotó.

Además, subrayó que esta acción es en beneficio de la salud pública, pues hay efectos negativos por el uso de estos productos.

“Se hizo el retiro entonces de mercancía ilegal, que como sabemos, entró en vigor la reforma a la Ley de Salud, y nos dice claramente que esto está prohibido, pero de hecho está en la Constitución General de la República. Así que, por un lado, recuperamos el Centro Histórico. Por otro lado, evitamos que un tema de salud llegue a nuestros niños y jóvenes de la ciudad. Entiendo que un disparo de estos vapeadores equivale a cuatro cajetillas de cigarro en cuanto al contenido de nicotina”, puntualizó.

El secretario de Gobierno, César Cravioto, detalló que el decomiso fue el pasado 9 de enero en un puesto semifijo y una pequeña bodega ubicados en la calle de Peña y Peña, el Centro Histórico.

Explicó que el retiro de la mercancía fue durante un operativo que llevó a cabo la Subsecretaría de Reordenamiento de la Vía Pública a raíz de la vigilancia del comercio informal.

“Estamos hablando que, si cada vapeador cuesta entre 150 y 200 pesos, pues esta acción estamos retirando casi 10 millones de pesos de estos productos que es lo que cuesta en el mercado”.

Detalló que se detuvo a un masculino de 26 años que tenía dos armas y portaba marihuana y fue remitido al Ministerio Público.

