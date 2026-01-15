Mañana, viernes 16 de enero, entrará en vigor la reforma a la Ley General de Salud que prohíbe la venta, fabricación o distribución de vapeadores, cigarrillos electrónicos y demás dispositivos análogos, aprobada por el Congreso en diciembre del año pasado.

Por lo que también serán aplicables las sanciones para quien infrinja la ley, es decir, de uno a ocho años de prisión y multa equivalente de 100 (11 mil 731 pesos) a 2 mil veces (234 mil 620 pesos) el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (117.31 pesos).

La reforma fue publicada hoy en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y detalla que está prohibido utilizar cualquier sistema electrónico o mecánico que se utilice para calentar, vaporizar o atomizar sustancias tóxicas líquidas, geles, sales, ceras, aerosoles secos, resinas, aceites cerosos u otra nueva formulación sintética, con o sin nicotina.

“Queda prohibido en todo el territorio nacional la adquisición con fines de comercialización, preparación, producción, fabricación, mezclado, acondicionamiento, envasado, transporte con fines comerciales, almacenamiento, importación, exportación, comercio, distribución, venta y suministro de cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos, incluidos aquellos que son desechables o de un solo uso”, detalla el documento.

Queda prohibida publicidad sobre vapeadores

También se prohíbe la publicidad o propaganda para que se consuman cigarrillos electrónicos y vapeadores, en cualquier medio impreso, digital, televisivo, radial o cualquier otro medio de comunicación.

Con la entrada en vigor de la reforma, las autorizaciones sanitarias relacionadas con cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos, que se hayan otorgado con anterioridad a la entrada en vigor del decreto, quedarán sin efectos.

“La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios notificará a las personas titulares de dichas autorizaciones para que, de manera inmediata, cesen todas las actividades vinculadas a dichos dispositivos”, refiere la reforma.

