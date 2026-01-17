Más Información
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) capturaron en calles de la alcaldía Iztacalco a Juan Carlos N, señalado como presunto integrante de Los Tanzanios, y aseguraron más de 280 dosis de droga.
La SSC informó que a través de una denuncia anónima por la venta de droga en una inmueble ubicado en la calle Oriente 259, de la colonia Agrícola Oriental, se iniciaron los trabajos de inteligencia e investigación en la zona.
Luego de recabar los datos de prueba suficientes, un agente del Ministerio Público solicitó a un juez de control una orden de cateo.
Una vez que el juzgador otorgó el mandamiento judicial, los elementos de la SSC y la FGJ, con apoyo de la Marina, la Defensa y la Guardia Nacional, ejecutaron el cateo en el predio, donde aseguraron 143 bolsas con cocaína, 139 dosis de marihuana, tres cartuchos útiles para arma de fuego, una báscula gramera y se detuvo a Juan Carlos N.
El inmueble fue sellado y quedó bajo custodia policial, mientras que el hombre de 54 años fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público.
De acuerdo con la SSC, Juan Carlos fungía como vigilante del domicilio, en donde se realizaba el embalaje de droga que posteriormente era entregada a narcomenudistas.
afcl
