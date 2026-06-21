Una licencia por paternidad es un derecho de los trabajadores a ausentarse en caso de convertirse en padre por nacimiento o adopción de su hijo o hija para dedicarse a su cuidado, fomentando la corresponsabilidad parental, la cual es con goce de sueldo.

Existen licencias de maternidad y paternidad; sin embargo, son diferentes: en el caso de los padres, solo cuentan con cinco días laborables con goce de sueldo a partir del nacimiento de su hijo de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo.

De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), solo en 23 estados han ampliado el permiso de cinco días únicamente para los trabajadores del sector público, por lo que no aplica en el sector privado.

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¿Cuáles son las diferencias entre el permiso de maternidad y paternidad?

En ambos casos es obligación del empleador otorgar la prestación; además, es intransferible y está contemplada en la Ley Federal del Trabajo.

La licencia por maternidad contempla 12 semanas (84 días naturales); se suspenden las aportaciones al IMSS, Afore e Infonavit y se percibe el 100% del último salario de cotización diario (bruto).

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En el caso de la licencia por paternidad, es de únicamente 5 días y se mantienen las aportaciones con el 100% del último salario ordinario por esos días (salario neto).

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El 14 de diciembre de 2023, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa de ampliar la licencia de paternidad de 5 a 20 días laborables con goce de sueldo y fue turnada al Senado; sin embargo, aún no ha sido aprobada.

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