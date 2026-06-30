El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) suspendió las operaciones en una de sus pistas, debido a las lluvias de esta mañana de martes en el perímetro de la terminal aérea.

A través de su cuenta de X, el aeropuerto capitalino informó que "se llevan a cabo las operaciones solo en la pista 05 izquierda 23 derecha", con el objetivo de a fin de "minimizar riesgos a la seguridad".

De acuerdo con el AICM, se prevé reanudar los aterrizajes y despegues en ambas pistas "en aproximadamente una hora".

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó doble alerta por intensificación de lluvias fuertes para la mañana de este martes 30 de junio en ocho alcaldías de la Ciudad de México.

La depedencia del gobierno de la CDMX indicó que se prevé que las lluvias tiendan a disminuir durante la mañana y se reactiven en la tarde.

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