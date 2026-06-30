La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la posición oficial de México en la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) es ampliar su vigencia por 16 años más, al considerar que el acuerdo beneficia a las tres naciones y fortalece la integración económica de la región.

En conferencia de prensa, la mandataria informó que ya firmó la postura que México presentará en el proceso de revisión del acuerdo comercial, previo a la reunión trilateral que sostendrán este 1 de julio el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, representantes de Canadá y funcionarios de Estados Unidos.

“Yo, por ejemplo, ya firmé cuál es la posición de México, que se amplíe otros 16 años”, señaló la titular del Ejecutivo federal.

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Sheinbaum explicó que una de las opciones previstas dentro del propio tratado es extender su vigencia por un nuevo periodo de 16 años.

En caso de que no exista consenso para ello, comenzaría un proceso formal de revisión en el que podrían analizarse posibles ajustes al acuerdo.

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La presidenta destacó que el T-MEC genera beneficios para los tres socios comerciales y afirmó que mantenerlo es conveniente para toda la región.

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“Particularmente, a los tres países nos conviene el tratado, a los tres países. A Canadá, a México y, por supuesto, también a Estados Unidos”, sostuvo.

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Como ejemplo, señaló que algunos sectores han resentido el impacto de medidas arancelarias, particularmente en la industria automotriz.

"El incremento en el precio de los automóviles en Estados Unidos ha sido de más del 30 por ciento, entre otras cosas, por los aranceles que en este momento tenemos Canadá y México respecto a la industria automotriz”, afirmó.

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La mandataria indicó que se ha realizado un intenso trabajo diplomático y de negociación previo al encuentro trilateral, aunque pidió esperar los resultados de la reunión de este martes.

Adelantó que el jueves el secretario Ebrard acudirá a la conferencia matutina para informar sobre los acuerdos y los pasos a seguir en la revisión del tratado comercial.

Hemos hecho absolutamente todo para que el T-MEC se mantenga: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que su gobierno ha hecho “absolutamente todo” lo necesario para que el T-MEC se mantenga, y que ya depende mucho la posición que tome Estados Unidos en continuar con la vigencia del tratado comercial.

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La Mandataria federal destacó que los principales defensores el tratado comercial son los propios empresarios de los tres países.

“Se ha hecho todo lo que teníamos que hacer, absolutamente todo y vamos a seguir haciéndolo hacia adelante.

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“Nosotros estamos tranquilos en el sentido de que hemos hecho todo lo que tenemos que hacer y ya depende mucho, pues de la posición del gobierno de Estados Unidos. Pero eso no quiere decir que se acabe el Tratado mañana si el posicionamiento es 10 años, y en todo caso después se verá si hay revisiones y cada cuánto”, dijo.

Sobre la reunión trilateral relacionada con la revisión del T-MEC, la presidenta Sheinbaum descartó que, por el momento, tenga prevista una llamada con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, o con el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

La mandataria señaló que existe una comunicación constante con el gobierno estadounidense, por lo que no siempre es necesario hacer públicas o concretar nuevas conversaciones telefónicas.

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“Hay una buena relación con el presidente Trump y hay mucha comunicación de la Secretaría de Economía con su contraparte, o sus contrapartes, porque son dos secretarías”, afirmó.

em/apr