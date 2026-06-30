Los coordinadores de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad que creará el PAN no son una réplica de los coordinadores de la defensa de la transformación y la soberanía nacional de Morena que violan la ley, hacen campaña anticipada y utilizan recursos públicos para promoverse, aseveró el vocero del CEN del PAN, Jorge Triana.

Lo anterior, luego del anuncio del dirigente nacional del blanquiazul, Jorge Romero, de crear esta nueva figura, se identificarán a los hombres y mujeres con mayor competitividad y arraigo entre la ciudadanía y serán designados como coordinadores para que posteriormente encabecen los proyectos electorales para 2027.

En entrevista con EL UNIVERSAL, dijo que “lamentablemente, Morena, desde hace tiempo, —porque no es nuevo— que están adelantando los tiempos sus comités de defensa de la Cuarta Transformación con sus corcholatas de 2023, donde (Andrés Manuel) López Obrador aventó al ruedo a (Claudia) Sheinbaum, a (Ricardo) Monreal, a (Marcelo) Ebrard, a Adán Augusto (López)”.

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Dijo que como resultado del proceso interno que realiza el PAN, donde se abrieron las candidaturas a ciudadanos y panistas, se han inscrito más de 10 mil personas.

Triana explicó que dentro de un mes será el cierre del registro de los aspirantes a candidatos y después se realizará un proceso de depuración y concluido ello ya se convierten en titulares de estos comités. Después de la siguiente etapa se irá reduciendo el número de participantes, hasta que quede sólo uno, donde ya habrá una competencia real, porque dos o tres personas aspirarán al mismo cargo.

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Jorge Triana explicó que se apegarán al esquema estatutario, que es el de elección primaria o encuesta abierta a ciudadanos.

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“Entonces, pues a estas personas, a las personas que queden después de este proceso, si sólo hay un aspirante, entonces lo vamos a poner al frente de un equipo de trabajo y se les denominó defensores de la patria, de la familia y de la libertad, en congruencia con el lema de nuestro partido. En caso de que sean varios van a una elección primaria para elegir al que será el virtual candidato”.

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El vocero destacó que la diferencia será el ejercicio transparente.

“Nosotros vamos a hacer un ejercicio transparente hacia afuera, no estamos adelantando tiempos en el sentido de que renuncien a sus cargos y mandarlos a la calle a pegar propaganda, hacer trabajo de campaña adelantada que no es fiscalizable. Nosotros simplemente estamos buscando registros y ciudadanos que quieran incorporarse”, dijo.

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Expuso que estos defensores del PAN empezarán a trabajar cuando cierren los registros, “vamos a tener una idea más clara, esto va a ser, insisto, después del 22 de julio. Pero, mira, se empiezan a dibujar algunos”.

Abundó en que la diferencia entre los defensores de Morena y los del PAN es que los de la Cuarta Transformación hacen una precampaña disfrazada porque están mandando a la calle a la gente a que pegue propaganda, a que haga campaña anticipada, toque puertas, reparta volantes, gaste en pautaje de redes sociales.

“Eso es una campaña anticipada, nosotros no estamos haciendo eso, estamos haciendo un registro muy transparente. Ellos sí la van a violar porque van a hacer campaña anticipada. Esto no es campaña anticipada, estamos organizándonos nada más, si no hiciéramos nada, le estaríamos regalando meses de ventaja a Morena para hacer campaña y eso me parece que tampoco es buena equidad”, dijo.

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Expuso que los defensores del PAN son una figura temporal.

“No es una figura estatutaria, no es una figura que exista orgánicamente en nuestros documentos básicos y nosotros insistimos en que la solución para que no se adelanten tiempos de esta manera es cambiar la ley, es hacer una reforma electoral para ajustar los tiempos, que nadie se pueda adelantar”.

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