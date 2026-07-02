Culiacán. - En el combate al incendio que inició el lunes pasado en el basurón municipal de Mazatlán, trabajan 120 personas entre bomberos, elementos de protección civil, personal de empresas privadas y voluntarios a fin de apagarlo totalmente, sitió que fue clausurado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Los elementos que atacan por varios frentes el siniestro que ha causado alarma entre la población, esperan que el fuego desaparezca totalmente este día y se deje de contaminar el medio ambiente por la densa nube de humo que se ha levantado desde el lunes pasado.

Minerva Osuna Zavala, presidenta municipal interina de Mazatlán, recorrió la zona afectada por el incendio y conoció los pormenores de las estrategias de los cuerpos de bomberos que encabezan las labores para sofocarlo y controlarlo en su totalidad.

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La primera edil informó que los fuertes vientos que se han presentado en Mazatlán han contribuido a que el fuego se propague y dificulta su ataque y extensión, pero se espera que este quede totalmente apagado, sin riesgo de que se reactive el fuego.

Osuna Zavala pidió a la población del puerto mantenerse tranquila ya que 120 personas, entre bomberos, de protección civil, trabajadores de empresas privadas y voluntarios, tienen varios frentes sofocando el fuego.

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Por su parte, la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente procedió a clausurar este basurón municipal por violación a normas ambientales, al concluir un procedimiento de tipo administrativo que se inició tiempo atrás.

La dependencia federal estableció que esta acción no fue reactiva al incendio que se registra, aún cuando forma parte de los expedientes que se abrieron, ya que el ayuntamiento no ha cumplido con todas las normas para operarlo, por lo que ya no podrán depositar en ese sitio la recolección de la basura.