Metrópoli | 02-07-26 | 10:40 | Actualizada | 02-07-26 | 10:41 |

La () prevé ambiente cálido con cielo medio nublado después del mediodía para este jueves 2 de julio en la Ciudad de México.

Para este día se esperan acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo en la mayor parte de la capital, particularmente entre las 15:00 y las 21:00 horas.

Los vientos serán de dirección variable de 5 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 45 kilómetros por hora.

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En las próximas 24 horas, la temperatura máxima prevista será de 23° Celsius por la tarde, mientras que la mínima será de 13° Celsius.

mahc/LL

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