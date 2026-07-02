La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente cálido con cielo medio nublado después del mediodía para este jueves 2 de julio en la Ciudad de México.

Para este día se esperan lluvias fuertes acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo en la mayor parte de la capital, particularmente entre las 15:00 y las 21:00 horas.

Los vientos serán de dirección variable de 5 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 45 kilómetros por hora.

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En las próximas 24 horas, la temperatura máxima prevista será de 23° Celsius por la tarde, mientras que la mínima será de 13° Celsius.

Este jueves amanece fresco. Después del mediodía se espera ambiente cálido con cielo nublado. Se prevén #lluvias fuertes acompañadas de actividad #eléctrica y posible caída de #granizo.



🌡️#Temperatura máxima: 23 °C.

🌡️#Temperatura mínima: 13 °C.



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mahc/LL