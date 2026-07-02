[Publicidad]
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente cálido con cielo medio nublado después del mediodía para este jueves 2 de julio en la Ciudad de México.
Para este día se esperan lluvias fuertes acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo en la mayor parte de la capital, particularmente entre las 15:00 y las 21:00 horas.
Los vientos serán de dirección variable de 5 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 45 kilómetros por hora.
Lee también Tragedia en celebración; “había gritos de '¡agarren a mi bebé, no me dejen!', fue algo muy horrible”
En las próximas 24 horas, la temperatura máxima prevista será de 23° Celsius por la tarde, mientras que la mínima será de 13° Celsius.
Publican calendario de verificación vehicular en Edomex; conoce fechas, costos y multas del segundo semestre de 2026
mahc/LL
[Publicidad]
[Publicidad]
Más información
Universal Deportes
Mundial 2026: España vs Austria EN VIVO - 16vos de Final - HOY, jueves 2 de julio
Universal Deportes
Inglaterra entrenará en las instalaciones de Pumas antes de enfrentar a México en el Mundial 2026
Estados
Matan a balazos a empresario y su esposa en Ixhuatlán del Café, Veracruz; los presuntos agresores lograron huir
Economía
Infonavit entrega viviendas del bienestar en Sinaloa; es la número 29 a nivel nacional
Viral
Sobrevivió ocho días bajo toneladas de concreto: así rescataron a Hernán en Venezuela
Fútbol
¿Dónde ver Portugal vs Croacia EN VIVO? Canales y horarios de los 16avos
Al día
Muere Kenzo, el tigre de Bengala capturado en Tepetlaoxtoc tras recibir un disparo
Viral
Sigue tragedia en Venezuela, cadáveres son irreconocibles