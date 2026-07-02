Este jueves, 2 de julio, España y Austria jugarán por el boleto a los Octavos de Final de la Copa del Mundo de 2026. Para fortuna de los aficionados del futbol, el partido se transmitirá por la televisión abierta de México. Este es el horario y los canales para verlo:

España vs Austria | 13:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Azteca 7, Canal 5 y el pase mundialista de ViX.

¿Cómo llegarán España y Austria a lo 16vos de Final del Mundial de 2026?

"Mañana daremos una buena versión del equipo", prometió el lateral izquierdo de la selección española Marc Cucurella, este miércoles en Los Ángeles, en la víspera de jugar contra Austria en dieciseisavos del Mundial.

"Estamos muy motivados y con ganas. Es un partido que llevamos tiempo esperando y estamos preparados", señaló el nuevo jugador del Real Madrid.

España viajó el martes de Chattanooga, donde estuvo su campo base en la primera fase, a Los Ángeles, donde arranca los cruces.

Su último entrenamiento antes del duelo ante Austria fue en Carson Sports Park, la casa de Los Ángeles Galaxy, con diez grados menos de temperatura que a orillas del río Tennessee (de más de 30°C a menos de 20°C).

Con la franqueza que lo caracteriza, Cucurella analizó la situación de la Roja, una de las favoritas al título pero que no ha mostrado un juego brillante en la primera fase.

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Luis de la Fuente y Lamine Yamal con la selección de España, durante la tercera fecha de la Fase de Grupos del Mundial de 2026 - Foto: AFP

"Las críticas son una cosa normal. Se tiene que hablar del tema. Prefiero no jugar tan bien al fútbol y pasar de ronda, es lo más importante", señaló.

Titular en los tres partidos iniciales, el ya exjugador del Chelsea subrayó la fortaleza defensiva del equipo, que no ha encajado ningún gol.

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"Los grandes equipos son los que dominan en las dos áreas. Está claro que cuanto menos encajas mas probabilidad tienes de ganar y ojalá seguir así, que siempre que hagamos una buena defensa estaremos más cerca de ganar el partido", dijo.

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Selección de Austria en entrenamiento, durante la Fase de Grupos del Mundial de 2026 - Foto: AFP

Cucurella calificó a Austria como "un equipo serio y organizado" al que le gusta "salir en transición".

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"Los rivales hacen su partido. Nos proponen planes en los que no nos sentimos lo a gusto que queremos. Pero poco a poco estamos llegando a nuestro máximo nivel", dijo.

"Mejor que nos pase en fase de grupos y mañana vais a ver una buena versión del equipo, vamos a hacer un gran partido", añadió.