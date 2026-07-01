La Selección Mexicana disputará los Octavos de Final de la Copa del Mundo 2026 frente a Inglaterra, el próximo domingo a las 18:00 horas.

Luego de vencer a Ecuador, el siguiente objetivo está frente a una potencia del futbol mundial y aunque el Tricolor marcha invicto y con paso perfecto, las dudas comienzan a rondar en torno al equipo mexicano.

Es por ello que la redacción de EL UNIVERSAL Deportes comparte las claves que debe mantener México para vencer a la Selección de Inglesa, el fin de semana en el Estadio Ciudad de México.

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Daniel Blumrosen

Para aspirar a obtener un histórico triunfo sobre Inglaterra en el Estadio Ciudad de México, la Selección Nacional debe mantener la concentración e intensidad que ha mostrado, sobre todo ante Ecuador, y reducir todavía más el margen de error.

La presión alta será clave para intentar forzar equivocaciones de los británicos, además de colocar a jugadores entre la defensa y los volantes, tal como lo hicieron Gilberto Mora y Roberto Alvarado en los dieciseisavos de final.

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Controlar a Harry Kane será indispensable, no permitir que reciba cómodo el balón, además de impedirle que encuentre huecos en la zaga. Otro factor importante es limitar a Jude Bellingham, quien es el principal socio del goleador inglés.

Y, por último, ser contundente. Es posible que no se generen tantas opciones de gol, por lo que es básico anotarlas.

Arturo Mendoza

En el futbol, en ocasiones, lo más sencillo es lo más complejo de llevar a la práctica. México debe ser fiel al estilo de juego que mostró en el primer tiempo ante Ecuador para tratar de ahogar a Inglaterra, ya que el tema de la altitud —según Thomas Tuchel— será un factor determinante.

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Mientras el Tricolor se adueñe del esférico y ponga a correr a los ingleses, principalmente por las bandas con Roberto Alvarado y Julián Quiñones, los visitantes se irán mermando. Este es un juego idóneo para Gilberto Mora, tomando en cuenta que la defensa de los Tres Leones es lo más endeble del combinado. Morita, con su inteligencia y visión podría servir pases filtrados a Raúl Jiménez, quien tiene de cliente a Jordan Pickford.

Esta será, sin duda, la prueba de fuego para la zaga nacional, debido a que enfrente estará Harry Kane. Hasta ahora, la defensa ha sido sólida, aunque César Montes continúa siendo el que menos confianza da. Por las laterales, Jesús Gallardo y Jorge Sánchez deberán salir con la firme intención de anular a jugadores como Noni Madueke y Marcus Rashford.

Finalmente, la afición y el Coloso de Santa Úrsula serán un extra en este partido. El apoyo se debe hacer sentir para que, como ya ha ocurrido en el pasado, aparezcan los fantasmas de los fracasos ingleses recientes.

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Nicolás Schiller

Para vencer a Inglaterra, la Selección Mexicana no debe renunciar a la intensidad ni al orden táctico que mostró contra Ecuador en dieciseisavos de final. El primer tiempo contra los sudamericanos fue uno de los mejores -o el mejor- en la historia del Tri en la Copa del Mundo y demostró que México llevaría las riendas del partido de principio a fin.

Si Javier Aguirre desea imponerse a Thomas Tuchel, deberá ser protagonista. Un planteo similar al visto contra Corea del Sur en Guadalajara pondría en serios problemas al combinado nacional, ya que Noni Madueke y Marcus Rashford por las bandas son una seria amenaza para la zaga tricolor.

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Quien no puede faltar en el 11 titular es Gilberto Mora, que con 17 años demostró que no le pesa el escenario de jugar una Copa del Mundo y que con su visión y calma con el balón, es el factor diferencial en el último tercio del campo de juego. Por supuesto, los atacantes Julián Quiñones y Raúl Jiménez tendrán que mostrar su mejor versión; para fortuna del Lobo mexicano, Jordan Pickford es su víctima favorita en la Premier League.

Mantener el cero en el arco será una tarea difícil, con un delantero letal como Harry Kane enfrente, por eso César Montes y Johan Vásquez tendrán que mostrar por qué llevan varios años en la élite del futbol europeo. Para hacer historia y clasificar a cuartos de final, México tiene que ser ordenado y protagonista, no puede cederle el balón a una selección inglesa que aún no ha mostrado su mejor versión.

Fernanda Dávalos

Lejano quedó aquel noviembre en el que, después de empatar en un partido amistoso contra Uruguay, Edson Álvarez dijo sarcásticamente que “era lindo estar en casa” mientras, a lo lejos, se escucharon los abucheos de la afición mexicana en el Estadio Corona. Mismo momento en el que Raúl Jiménez dijo que “por eso nos llevan a Estados Unidos”.

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El vínculo con la afición “sanó” y dejó como postal a un millón de personas que se dieron cita en el Ángel de la Independencia para celebrar el pase a los Octavos de Final del Mundial de 2026.

El Tricolor necesita confianza. La misma que demostró en el primer tiempo contra Ecuador. El “apapacho” de los aficionados, así como lo platicó el exfutbolista Oribe Peralta hace unos meses, será importante para impulsar anímicamente al combinado nacional en el Estadio Ciudad de México.

Sin embargo, la unidad en la cancha no será suficiente. Es una fortaleza, sí, pero los dirigidos por Javier Aguirre también deberán detener el paso de Harry Kane en la eliminatoria contra Inglaterra. Encimarlo para que no tenga espacio de maniobra. Y dar un golpe desde el primer tiempo del partido para no decaer anímicamente.

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Pase lo que pase, la cita será histórica. La cancha del antes llamado Estadio Azteca es nuestra. De la Selección Mexicana.

Edgar Enríquez

México debe aprovechar su buen momento y asumir el control del partido desde el silbatazo inicial. La prioridad será atacar con intensidad durante los primeros 30 minutos y buscar una ventaja temprana. Cada gol obligaría a Inglaterra a adelantar líneas, aumentar el ritmo y recorrer más metros, un escenario que podría pasarle factura por los 2 mil metros de altitud del Estadio Ciudad de México.

Javier Aguirre necesita repetir la fórmula que le dio resultados ante Ecuador, al tener un equipo rápido, vertical y agresivo en la recuperación. El Tricolor no puede ceder la iniciativa ni permitir que los ingleses administren el balón a su ritmo. Thomas Tuchel ya reconoció que la altura puede representar un problema para sus jugadores, por lo que México debe convertir esa preocupación en una ventaja táctica y física.

La otra clave estará en el trabajo defensivo. México tendrá que reducir los espacios de Harry Kane, Jude Bellingham y Marcus Rashford, los tres futbolistas que sostienen gran parte del peligro ofensivo inglés. Los Tres Leones han sufrido ante selecciones que defienden por zona, cierran los carriles interiores y le quitan velocidad a sus ataques, como ocurrió durante varios lapsos frente a Ghana, Panamá y Congo.

Si el Tricolor combina intensidad, velocidad y equilibrio, tendrá una oportunidad real de eliminar a una de las selecciones más poderosas del Mundial y que mejor que hacerlo en el Estadio Ciudad de México, con el apoyo de la gente.

Sebastián García

Parece que la victoria sobre Ecuador dejó una certeza más en Javier Aguirre: su 11 titular. Los mostrado en el primer tiempo fue digno de ser mostrado a futuras generaciones.

Dicho eso, el Vasco tiene prohibido renunciar a lo que ha hecho en esta Copa del Mundo. Proponer, no achicarse y jugar con el respaldo de la localía será clave.

El hambre que mostraron ante los ecuatorianos, aún con la ventaja de dos goles, debe seguir. Inglaterra se enfrentará ante un monstruo de 80 mil cabezas y a los más de 2 mil 200 metros sobre el nivel del mar, algo nuevo para los europeos, por lo que la presión alta podría ser clave.

Leobardo Vázquez

México tendrá a su favor un factor que puede ser determinante ante Inglaterra: la localía. El respaldo de la afición puede darle al Tricolor de Javier Aguirre un impulso extra en los momentos de mayor presión. Además, el equipo llega con futbolistas en gran nivel, encabezados por Julián Quiñones, cuya velocidad y capacidad para desequilibrar en el uno contra uno pueden generar problemas a la defensa inglesa. A ello se suma Gilberto Mora, quien ha demostrado personalidad y talento para asumir responsabilidades pese a su juventud.

Otra de las principales fortalezas de México es su notable solidez defensiva, manteniendo su portería imbatida durante el torneo. Esa seguridad en la última línea, combinada con la contundencia de sus hombres de ataque, podría ser la fórmula ideal para neutralizar el poder ofensivo de Inglaterra y aumentar las posibilidades de conseguir un resultado histórico en la Copa del Mundo.

Diego Salgado

Por si faltaba más ilusión para los Octavos de Final, el complicado pase que tuvo Inglaterra contra la República Democrática del Congo elevó aún más las esperanzas de los aficionados mexicanos para soñar con estar entre las ocho mejores del torneo.

Eso sí, el domingo será un partido nuevo, ante una plantilla de más calidad, al menos en nombres, y que no le pondrán las cosas fáciles al Tri en el estadio Ciudad de México.

La clave estará en la defensa, por momentos César Montes y Jorge Sánchez dejan más preguntas que respuestas, y eso, ante Harry Kane, Bukayo Saka y Jude Bellingham, puede ser mortal.

El mediocampo y el ataque de Javier Aguirre seguro encontrará la manera de perforar el arco inglés, por lo que “cerrar la tienda” puede ser una opción real para México, si es que se adelantan en el marcador.

Alberto Vargas

La visita de Inglaterra en el estadio Azteca es el sueño hecho realidad desde que se conoció la composición de los grupos del Mundial 2026. Y ahora que ya es un hecho, la selección mexicana debe de hacer lo que ha estado haciendo: ser sólido en la parte de la zaga y finiquitar las acciones de peligro.

La realidad del cuadro inglés es que son un equipo con grandes nombres, pero no han conseguido ser ese conjunto que se esperaba fueran. Aunque la convocatoria de Thomas Tuchel despertó un sinfín de polémica, al final ha logrado avanzar y aumentar sus créditos, sin convencer.

México está en un estupendo momento, en la cancha y fuera de ella, pero llegan con más presión para este duelo por lo que significa ser anfitrión y así vez carga la ilusión de millones.

El domingo será histórico y esperemos memorable.

Miguel Flores

México tiene que aprovechar la explosividad de Julián Quiñones, la rapidez de Roberto Alvarado y la capacidad de retener el balón de Raúl Jiménez para causar daño a una zaga inglesa que no ha lucido del todo sólida.

En los contragolpes, Inglaterra suele generar más dudas que certezas, por lo que el Tri tiene las argumentos necesarios en la ofensiva para ser incisivo.

Además, debe intentar desplegar su futbol por los carriles interiores, ya que el estilo de juego de Inglaterra se desarrollo por los exteriores, tanto con sus extremos bien abiertos como con sus laterales de mucha altura.

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