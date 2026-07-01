En esta Copa del Mundo, la euforia de la afición mexicana incrementa con cada partido y las celebraciones han sido virales en redes sociales por las excentricidades que aparecen en las calles de la Ciudad de México. Dentro de las cosas atípicas que provoca esta Selección Mexicana apareció un posible sismo la noche del martes después del gol de Julián Quiñones.

SASSLA, una plataforma digital de Alertamiento y Gestión Integral de Riesgos de México, publicó en redes sociales que el gol de Quiñones fue registrado en varios sismógrafos de la Ciudad de México.

Dicho fenómeno fue captado por la señal RaspberryShake más cercana al estadio y dicho movimiento habría sido generado por el movimiento de la gente festejando el gol en las tribunas del Coloso de Santa Úrsula.

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"La descarga de euforia y grito en masas produjeron vibraciones en el terreno local", mencionan en su publicación de X (antes Twitter).

Cada vez hay más personas que se reúnen las calles para acompañar a la Selección Mexicana en esta Copa del Mundo. Tan sólo en el Ángel de la Independencia se ha superado el millón de personas viendo el partido y en los festejos posteriores.

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