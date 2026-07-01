La Selección Mexicana vive un momento de ensueño, luego de vencer (2-0) a Ecuador en el estadio Ciudad de México y avanzar a los Octavos de Final del Mundial 2026.

Tras su victoria, el equipo nacional fue recibido por una enorme multitud en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), la que ha sido su casa durante esta Copa del Mundo y el gran ambiente que vive el país con los triunfos del equipo nacional se trasladó al entrenamiento tricolor.

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México tuvo un trabajo relajado este miércoles, luego de su histórico triunfo en el Coloso de Santa Úrsula y Javier Aguirre decidió dar la tarde libre a sus futbolistas. Pasadas las 13:00 horas, uno a uno de los elementos de la plantilla y cuerpo técnico dejaron la concentración.

Algunos salieron del CAR en Uber, por su propia cuenta y otros jugadores iban acompañados de su familia, que fueron hasta las instalaciones tricolores por ellos.

Sin embargo, todos partieron con la obligación de llegar antes de las 20:00 horas para la cena grupal como acostumbra el Vasco, con el objetivo de mantener la unión y la disciplina en el conjunto mexicano.

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Gilberto Mora, Julián Quiñones, Jesús Gallardo, Alexis Vega, entre otros, mostraron el buen ambiente durante los 15 minutos que abrieron a los medios de comunicación. Después de la tarde libre, todo el enfoque ya está en su próximo rival: Inglaterra.

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