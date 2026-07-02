La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), que anualmente entrega el Premio Ariel a lo más granado del cine mexicano, está de manteles largos. Este viernes cumple 80 años de vida y lo hace, dice su actual presidente Daniel Hidalgo, muy fuerte en el tema de agremiados y en medio de una época de transformación vertiginosa, que suponen las plataformas streaming y la llegada de la Inteligencia Artificial.

“No estamos ante un cambio menor”, dice el también compositor.

Pero no es algo nuevo. A lo largo de su historia la AMACC ha pasado por claroscuros, momentos alegres, controvertidos y complicados. Puede quedarse sin dinero, pero siempre sale la inventiva para concretar la entrega de su máxima presea.

Y para festejar su 80 aniversario, aquí te damos 10 momentos que vale la pena recordar.

1. La Academia se fundó el 3 de julio de 1946, luego de que un año antes la producción de cine mexicano había superado las 80 películas que no solamente generaban cientos de empleos, sino que las historias habían encontrado en Latinoamérica un inmenso mercado, convirtiendo en figuras a sus actrices y actores.

2. Entre sus fundadores estuvieron el cineasta Alejandro Galindo ("Campeón sin corona"), el cinefotógrafo Gabriel Figueroa ("La perla"), el actor Fernando Soler ("La oveja negra"), el dramaturgo Carlos Gorostiza y el poeta Carlos Pellicer.

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3. Para reconocer a lo mejor del cine nacional se creó el Premio Ariel, bajo la influencia del libro homónimo "Ariel", del escritor uruguayo José Enrique Rodó. En esa obra, el literato apuntaba que el Ariel tenía ideales, unidad y defensa de la vasta y profunda cultura de América Latina.

4. La ceremonia del Premio Ariel se realizó por vez primera en 1947, ganando "La barraca" el premio a Mejor Película. Se efectuó ininterrumpidamente hasta 1958, cuando por problemas económicos hicieron que se cancelara la entrega, retornando en 1972.

5. La Academia pasó por una crisis de credibilidad a finales de los 90. Cineastas y actores no la veían con respeto y entonces se decidió una refundación encabezada por Jorge Fons, director de "Rojo amanecer". Comenzó un proceso de cicatrización y, como Academia, fue pieza fundamental para levantar la voz cuando Vicente Fox quiso desincorporar a los Estudios Churubusco y el Centro de Capacitación Cinematográfica, así como en la creación del Fidecine, que impulsó la producción de películas de corte comercial.

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6. En ese sexenio la ceremonia del Premio Ariel estuvo a punto de no hacerse por falta de recursos. Diana Bracho, entonces presidenta de la Academia, junto con otros como el cineasta Carlos Carrera, fueron a buscar a Sari Bermúdez, entonces responsable de cultura del gobierno, y le dijeron que sin dinero, tendrían que suspender la ceremonia. “Faltaban cuatro días y no soltaban el dinero. Fui con ella y le dije: 'Voy a hacer algo que nunca he hecho en mi vida, que es amenazar. Si mañana no hay dinero, voy a cancelar la entrega y diré por qué'. Contestó que no podía yo hacerlo y respondí que sí. Al día siguiente, tenía el dinero", narró en su momento Bracho a EL UNIVERSAL.

Uno de los hitos en la carrera actoral de Silvia Pinal fue coronarse ganadora de los Premios Ariel tres veces en la década de los 50, en plena época del Cine de Oro. Foto: ESPECIAL/Cortesía

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7. En 2009 hubo un “encontronazo” en plena ceremonia del Premio Ariel, realizada en el Auditorio Nacional. Un grupo exigió la integración de productores a la Academia, los cuales habían sido expulsados de la misma décadas atrás. Daniel Giménez Cacho recordó que ellos tenían el mismo derecho al ser quienes ponían dinero y hacían posibles las películas. El mensaje encontró eco. Y desde entonces Jorge Sánchez y Mónica Lozano han llegado a ser presidentes de la Academia.

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8. La pandemia por Covid-19 puso de cabeza a todo el mundo y la Academia no fue la excepción. La ceremonia de 2020 se hizo de manera virtual y prácticamente sin dinero, contando con la colaboración no pagada de diseñadores de producción, productores y demás, para hacer algo digno.

9. En 2023, tras una crisis económica y el anuncio gubernamental de que sólo apoyaría con el costo de la hechura de estatuillas, la Academia buscó por todos lados apoyo. Y Jalisco alzó la mano para ser la sede, durante tres años, de la entrega del Premio Ariel. Así, durante 2023 y 2024 se realizó en Guadalajara, mientras que en 2025 se fue a Puerto Vallarta.

10. La entrega 2026 aún no se sabe dónde será. Los nominados serán dados a conocer el próximo miércoles, horas después de que en la Lotería Nacional un billete conmemorativo por los 80 años de la AMACC arroje premios.

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