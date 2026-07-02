Antes de llegar a todos los cines, “Minions & Monstruos” ya puede presumir un logro histórico. La nueva producción de Illumination debutó con un 89% de aprobación de la crítica en Rotten Tomatoes, una cifra que la convierte en la película mejor calificada de toda la franquicia de “Mi villano favorito”, superando tanto a las cintas protagonizadas por Gru como a los anteriores spin-offs de los irreverentes personajes amarillos.

El buen recibimiento de la cinta también quedó reflejado frente a otro de los estrenos más comentados del momento. Mientras “Minions & Monstruos” presume un 89% de aprobación de la crítica en Rotten Tomatoes, “Supergirl”, la nueva apuesta de DC Studios protagonizada por Milly Alcock, registra 54%, una diferencia de 35 puntos que coloca a la producción de Illumination como una de las películas mejor recibidas del verano.

Hasta ahora, ninguna película de la franquicia había alcanzado una recepción similar. “Mi Villano Favorito” obtuvo 56%, “Mi Villano Favorito 2” llegó a 75%, “Mi Villano Favorito 3” consiguió 58%, “Mi Villano Favorito 4” se quedó con 56%, mientras que “Minions” logró 55% y “Minions: El origen de Gru” alcanzó 70%.

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Las primeras reseñas destacan que “Minions & Monstruos” apuesta por una historia más sólida sin perder el humor característico de los personajes. Además, varios críticos han elogiado el homenaje que hace a las clásicas películas de monstruos de Universal y a la época dorada de Hollywood, una combinación que le ha valido comentarios positivos desde sus primeras funciones para la prensa.

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¿De qué trata “Minions & Monstruos”?

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La nueva aventura traslada a los Minions al Hollywood de la década de 1920, donde sueñan con triunfar en la industria cinematográfica filmando una película de monstruos. Sin embargo, lo que parecía ser la oportunidad de su vida se convierte en un desastre cuando liberan criaturas reales que amenazan con sembrar el caos, por lo que deberán encontrar la manera de detenerlas antes de que el mundo se convierta en un caos.

La película ya está disponible en cines mexicanos y, para su versión en español latino, cuenta con un elenco de doblaje encabezado por Andrés Bustamante, Cristina Hernández, Mario Castañeda y Patricia Azan, quienes dan voz a algunos de los personajes principales de esta nueva historia.

También destaca la participación del influencer Abelito, quien debuta en el doblaje dando voz al villano Goomi. A él se suman el comediante Carlos Ballarta, quien interpreta al robot alienígena Dort; el periodista deportivo Alberto Lati, como el productor de cine Elwood; y el director Andy Muschietti, quien presta su voz al Director Max.