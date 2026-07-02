Desde hace 20 años, a Patricia Riggen no la dejan de “torturar” en EU. Casi es automático que los estudios no confíen en ella, aunque en su filmografía se encuentren películas como Los 33, Milagros del cielo y G20.

“He tenido una carrera buena, pero eso no significa que sea fácil: te contratan, pero no te dejan de torturar, de hacértela difícil. No creen durante todo el proceso de hacer una película o serie, la desconfianza existe porque soy chaparrita, morenita, de ojo negro y tengo acento, y eso no le pasa a un hombre anglo”, dice.

Pero, como buena mexicana, tapatía nacida en 1970, no se ha dejado. En EU, el Sindicato de Directores, al que pertenece, tiene en sus estatutos algo llamado “función de prueba”, lo que obliga a cada estudio a presentar sus filmes a un grupo de espectadores, quienes califican la labor del realizador.

Y ahí Riggen, sin los grandes reflectores mediáticos sobre ella, ha sacado calificaciones de excelencia.

“Si el promedio es de 70, yo saco 90, tengo cuatro películas así. He sobrevivido y llegado hasta el final de todo, en la edición, en la música. Si de esas funciones hubiera salido con 50, 60, me hubieran sustituido por un hombre blanco, pero no ha sido así. Pero siempre llego con la guillotina sobre mí”, comenta.

De visitantes

Así como ella, hay un puñado de mexicanos que desde hace años compiten sin balón y con éxito en el mundo, más allá de los conocidos Tres Amigos.

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Y lo tienen que demostrar cada año, no sólo cada cuatro, como sucede con la actual Selección Mexicana de Futbol, que ha enloquecido al país por pasar apenas a octavos de final de la Copa del Mundo, donde tradicionalmente se han quedado.

La armada más potente pertenece a los cinefotógrafos, donde, además del ganador del Oscar Emmanuel “Chivo” Lubezki y el nominado Rodrigo Prieto, se encuentran Alejandro Martínez (La casa del dragón), Celiana Cárdenas (Cabo de miedo), Pepe Ávila del Pino (Chambers), Paula Huidobro, de la oscareada CODA; Nico Aguilar (The Monkey), Gonzalo Amat (Fargo) y Galo Olivares (Alien: Romulus).

“Lo que tenemos es una gran cultura audiovisual, no es coincidencia que lo que más exporte México sean cinefotógrafos, no le tenemos miedo al color y al desorden visual, podemos poner el tambo azul con la bugambilia morada, con la pared amarilla, pero sin que se vea mal”, considera Cárdenas.

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Cada uno de los mexicanos exportados tiene sus propias razones, ya sea por buscar nuevos horizontes, haber estudiado en EU, seguir una historia de amor o simplemente aprovechar la globalización.

“Yo tengo casa en México, voy y vengo, ahora ya no es necesario estar siempre en EU, los proyectos llegan y allá vamos”, expresa por su parte Martínez.

Juego colectivo

El maquillista Víctor del Castillo, nominado en tres ocasiones al Emmy, la más reciente por la serie Grotesquerie, además del sonidista José Antonio García, quien recién buscó el Oscar por Una batalla tras otra, se suman al equipo de nacionales exportados.

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En vestuario están Mayes C. Rubeo, quien ha trabajado en Deadpool & Wolverine y El planeta de los simios: nuevo reino, además de Gaby Acosta, de 1923, con Harrison Ford.

En la dirección, además, se encuentra Batán Silva, que ha dirigido episodios de las series The Boys, Resident Evil, The Flight Attendant y La ley y el orden, así como Issa López, ya trabajando en la nueva temporada de True Detective, y Hiromi Kamata, realizadora de Shogun y Monarch.

“La narrativa es un lenguaje universal, no importa de dónde seas”, expresa Kamata.

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En la producción también hay exponentes, como Eduardo Rossoff, director de las cintas Ave María y Reencarnación: una historia de amor, que llevará la bioserie de la cantante Celine Dion.

“Somos muchos los que trabajamos, más discretos, somos los pica piedra que llevamos años y seguiremos”, estima Rossoff.

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