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Tras registrar cerca de 100 millones de visualizaciones en Netflix, la película mexicana Contraataque ya tiene sus respectivas precuela y secuela, que están en proceso de filmación en locaciones de interior de la República, introduciendo nuevos personajes.
Y entre los rostros que aparecerán por vez primera, acompañando al talento original, se encuentra el de Héctor Kotsifakis (Me gusta, pero me asusta y Pedro Páramo), quien interpreta a uno de los antagónicos.
La dupla Chava Cartas y Francisco González Compeán, en la dirección y producción, repite posiciones en ambas entregas que terminarían rodaje en septiembre y de cuya trama los detalles se mantienen bajo llave.
“Hay una secuela y una precuela y a mí me toca en una de ellas, hago a un mal hombre, un antagónico muy bueno, como que últimamente me dan esos (risas). Van a ser seguidas, una comenzamos en Veracruz y la otra es en Chihuahua, a donde no voy”, revela Kotsifakis.
Contraataque, la entrega original, es una película de acción que tiene como eje a un grupo élite militar que combate a los grandes mafiosos.
Luis Alberti de nuevo enfrentará a un poderoso narco, esta vez encarnado por Noé Hernández.
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Originalmente el filme llegaría a cines, recordó en su momento González Compeán, pero ante la falta de antecedentes mexicanos, se optó por su salida a través de Netflix donde se convirtió en un fenómeno.
“Hay mucha acción ahora, lo único que puedo decir es que están muy buenas y pues Chava ya sabemos qué trabajo hace”, dice el actor.
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