El partido del próximo domingo entre México e Inglaterra enfrenta a dos líderes de grupo, a una de las selecciones que llegó al Mundial 2026 como candidata y a otra que busca hacer historia. Sin embargo, los "favoritos" tienen mucho respeto por el Tri y el ambiente que se vivirá en el estadio Ciudad de México.

Leyendas del futbol inglés como Wayne Rooney y Josh Hart, actualmente comentaristas para una televisora británica, aseguraron que será muy difícil para Inglaterra imponerse a México.

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Después de vencer a la República Democrática del Congo, el legendario goleador del Manchester United y de la selección inglesa mencionó que "necesitan descansar, asegurarse de que estén totalmente preparados para este partido, porque este podría ser el partido más difícil de todos. Si Inglaterra gana la Copa del Mundo, este podría ser el partido más difícil".

Por su parte, el exportero declaró que quiere dejar Inglaterra para viajar a México y ver el ambiente que se vivirá en el Coloso de Santa Úrsula.

"Llévenme ahí. Llévenme al Azteca, la gente mexicana... Este equipo creerá, la energía en el estadio para este partido será muy especial", declaró.

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Sin embargo, más allá de la demostración de respeto hacia los dirigidos por Javier Aguirre, Rooney aseguró que los Tres Leones son mejor equipo.

"Inglaterra es mejor que México, no tengo dudas que es mejor equipo, pero México tiene a los fans, la emoción, son un país muy pasional, todos están juntos en los deportes", explicó.

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