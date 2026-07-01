Desde hace casi tres semanas el planeta está efervescente por el Mundial de Futbol y aún quedan dos más de fiesta. Pero más allá de los festejos victoriosos, el grito del gol y las lágrimas de quienes dejan la competencia, el futbol ha tenido en su historia épocas muy oscuras y turbias. Engaños, corrupción, compra de votos y otras cosas han ido permeando la vida del deporte.

Y aquí te damos una muestra de producciones, tanto documentales como de ficción basadas en hechos reales, que te pondrán a pensar lo que hay lejos de la cancha.

"Kaiser: El mejor futbolista que nunca jugó un partido"

¿De qué trata?: Carlos Kaiser aprovechó la época en que vivió, sin internet y con pocos partidos de futbol retransmitidos, para llegar a “jugar” en los cuatro grandes equipos de Río de Janeiro, además de escuadras de México, Estados Unidos, Francia, Portugal y Argentina. ¿Su secreto? Carlos solía ir a un equipo como contrapeso al fichaje de otro jugador, pero con un contrato más corto. Siempre decía que no estaba en forma, así que entrenaba por semanas y, cuando tenía que ir por un balón, una lesión lo alejaba por meses de los campos.

¿Dónde ver?: Documaniatv.com. Gratuito.

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"El autobús: La huelga de la Selección Francesa"

¿De qué trata?: Al Mundial de Sudáfrica 2010, la Selección de Francia arribó como una de las grandes favoritas, luego de haber sido campeona en 1998 y subcampeona en 2006. Pero algo pasó. Los jugadores se negaron a entrenar, había discusiones con el entrenador en el mismo medio tiempo de los partidos y hasta corrieron a una de las estrellas del equipo en plena competencia. Dieciséis años después, no sólo hablan algunos de los jugadores participantes, sino el exentrenador Raymond Domenech, quien también destapa por vez primera su diario y cómo vivió esos días.

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¿Dónde ver?: Netflix. Suscripción.

"Los entresijos de la FIFA"

¿De qué trata?: Desde el título ya se tiene la idea de lo que se verá. Corrupción, tráfico de influencias, compra de sedes y acusaciones a Joseph Blatter, expresidente de la FIFA, son destapadas en esta serie documental. Quizá ya no sigas viendo la actual Copa del Mundo de la misma manera, una vez que termines la producción.

¿Dónde ver?: Netflix. Suscripción.

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"Rudo y Cursi"

¿De qué trata?: Dos hermanos con altas condiciones futbolísticas dejan su pueblo para convertirse en estrellas de la liga profesional. El problema es que el representante que los maneja está metido en apuestas y compra entrenadores. Al Cursi (Gael García Bernal) realmente le gusta la música y ve al futbol sólo como una vía; el Rudo (Diego Luna) es un portero violento al que no le importa poner su dinero en juego. Fue la primera y única película producida por los Tres Amigos (Alejandro González Iñárritu, Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón).

¿Dónde ver?: Prime Video. Renta.

"Rudo y Cursi". Foto: Archivo

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"Los Hooligans"

¿De qué trata?: Elijah Wood quería salirse de la imagen de Frodo de "El señor de los anillos" y protagonizó esta cinta en la que se muestra la violencia de estos grupos de apoyo ingleses, que en los años 80 fue un dolor de cabeza para el futbol europeo. El actor da vida a un joven que se integra a uno de estos grupos que acepta odiar a los policías, estadounidenses y periodistas por sensacionalistas. El filme fue un buen negocio, pues por cada dólar invertido logró 20 en taquilla.

¿Dónde ver?: YouTube.

"El Presidente"

¿De qué trata?: Serie que sigue al FIFA Gate, como se le llamó en 2015 al descubrimiento de la corrupción existente en el futbol del continente americano. Es una producción protagonizada por el chileno Andrés Parra y las mexicanas Karla Souza y Paulina Gaitán. Sigue a Sergio Jaude, presidente de un pequeño club de fútbol de Chile, quien de ser alguien anónimo se convirtió en pieza clave para un soborno continental de 150 millones de dólares.

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¿Dónde ver?: Prime Video. Suscripción.

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