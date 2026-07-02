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Tras las ofertas especiales del Prime Day y el Hot Sale, los descuentos continúan en Amazon hasta el 8 de julio en artículos de cocina, lo que abre la posibilidad de aprovechar los precios para equipar una de las habitaciones más importantes de la casa.
Desde accesorios, utensilios para cocinar y vajillas, hasta algunos electrodomésticos, Amazon cuenta con un catálogo amplio para elegir entre una gran variedad de productos y marcas.
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¿Cómo es la oferta en productos de cocina en Amazon?
Durante junio y julio, Amazon cuenta con promociones irresistibles en diferentes categorías, destacando del 30 de junio al 8 de julio ofertas especiales en cocina, las cuales incluyen hasta 30% de descuento en artículos seleccionados.
Además, la oferta agrega hasta 12 meses sin intereses e incluso 15% adicional con tarjetas participantes. Entre los accesorios que resaltan dentro de la promoción están recipientes, licuadoras, básculas, sartenes, cubiertos y dispensadores de agua.
¿Qué artículos están en promoción?
Equipar la cocina es una tarea que suele conllevar tiempo y dinero, por lo que buscar ofertas y productos adecuados puede ayudar a darle personalidad a esta área de la casa.
Las promociones especiales en Amazon incluyen electrodomésticos útiles para cocinar, así como accesorios para decorar la cocina. En la lista se incluyen productos como:
Licuadoras
- Licuadora Vitamix VX1, licuadora de cocina de grado profesional | 25 % de descuento | Compra aquí
- NINJA Licuadora Profesional Plus DUO, 1400 vatios de pico | 30% de descuento Oferta Prime | Compra aquí
- Ninja Licuadora Sistema de Cocina 1400W | 37% de descuento | Compra aquí
- Ninja SLUSHi con Tecnología RapidChill, Máquina para Bebidas y Granizados | 45% de descuento | Compra aquí
Sartenes
- TRAMONTINA Juego de Sartenes Turim antiadherente | 44% de descuento | Compra aquí
- ULTRACHEF Sartén con Revestimiento Antiadherente de Piedra de Alemania | 15% de descuento | Compra aquí
- Raganet, Juego de 3 Sartenes de Hierro Fundido con Mangas Largas | 41% de descuento | Compra aquí
Básculas de cocina
- SELECTSHOP Bascula De Cocina Digital Para Alimentos Con Pantalla Lcd Precisa | 38% de descuento | Compra aquí
- Báscula Cocina Digital USB Recargable | Compra aquí
- Báscula de cocina digital de 10 kg de acero inoxidable | 19% de descuento | Compra aquí
Recipientes
- EasyWare juego de recipientes de vidrio hermético | 42% de descuento | Compra aquí
- Raganet, Contenedores para Alimentos | 25% de descuento | Compra aquí
- Raganet, Set De 12 Contenedores De Vidrio Herméticos | 35% de descuento | Compra aquí
- LAV Juego Tazón Bowl Vira de Vidrio | 19% de descuento | Compra aquí
Cubiertos
- Juego de Cubiertos de 48 Piezas en Acero Inoxidable | 32% de descuento | Compra aquí
- KIROGILY Cubiertos de Acero Inoxidable 36 Piezas | 17% de descuento | Compra aquí
- 24 Piezas Juego de Cubiertos Negros con Cuchillo para Carne | 12% de descuento | Compra aquí
Dispensadores de agua
- Dispensador de Agua Garrafón Plegable con 3 Modos y Luz LED | 50% de descuento | Compra aquí
- Midea MWD2N1SS Dispensador de Agua con Carga Inferior | 43% de descuento Oferta Prime | Compra aquí
- ANNA TOSANI Dispensador de Agua Automático | Compra aquí
Otros
- Soporte para servilletas de acrílico | 10% de descuento | Compra aquí
- Agitador de Leche 6 en 1 con Base de Soporte | 32% de descuento | Compra aquí
- Raganet, Escurridor de Trastes Profesional 2 Niveles | 15% de descuento | Compra aquí
- Espumador de Leche Eléctrico Recargable | 52% de descuento | Compra aquí
- NINJA, Freidora de Aire Foodi | 40% de descuento Oferta Prime | Compra aquí
- Hamilton Beach® Arrocera 30 Tazas | 27% de descuento | Compra aquí
- 2PCS Tijeras Cocina | Compra aquí
Con estas promociones, Amazon México mantiene una oportunidad para renovar, completar o darle un nuevo estilo a la cocina sin dejar pasar los descuentos de temporada. La recomendación es revisar las condiciones de cada oferta, comparar precios y aprovechar los meses sin intereses antes de que termine la promoción el 8 de julio.
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