Tras las ofertas especiales del Prime Day y el Hot Sale, los descuentos continúan en Amazon hasta el 8 de julio en artículos de cocina, lo que abre la posibilidad de aprovechar los precios para equipar una de las habitaciones más importantes de la casa.

Desde accesorios, utensilios para cocinar y vajillas, hasta algunos electrodomésticos, Amazon cuenta con un catálogo amplio para elegir entre una gran variedad de productos y marcas.

La categoría de cocina cuenta con descuentos especiales en Amazon. Foto: Magnific

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¿Cómo es la oferta en productos de cocina en Amazon?

Durante junio y julio, Amazon cuenta con promociones irresistibles en diferentes categorías, destacando del 30 de junio al 8 de julio ofertas especiales en cocina, las cuales incluyen hasta 30% de descuento en artículos seleccionados.

Además, la oferta agrega hasta 12 meses sin intereses e incluso 15% adicional con tarjetas participantes. Entre los accesorios que resaltan dentro de la promoción están recipientes, licuadoras, básculas, sartenes, cubiertos y dispensadores de agua.

¿Qué artículos están en promoción?

Equipar la cocina es una tarea que suele conllevar tiempo y dinero, por lo que buscar ofertas y productos adecuados puede ayudar a darle personalidad a esta área de la casa.

Ofertas en Amazon durante junio y julio 2026. Foto: iStock

Las promociones especiales en Amazon incluyen electrodomésticos útiles para cocinar, así como accesorios para decorar la cocina. En la lista se incluyen productos como:

Licuadoras

Licuadora Vitamix VX1, licuadora de cocina de grado profesional | 25 % de descuento | Compra aquí

NINJA Licuadora Profesional Plus DUO, 1400 vatios de pico | 30% de descuento Oferta Prime | Compra aquí

Ninja Licuadora Sistema de Cocina 1400W | 37% de descuento | Compra aquí

Ninja SLUSHi con Tecnología RapidChill, Máquina para Bebidas y Granizados | 45% de descuento | Compra aquí

Sartenes

TRAMONTINA Juego de Sartenes Turim antiadherente | 44% de descuento | Compra aquí

ULTRACHEF Sartén con Revestimiento Antiadherente de Piedra de Alemania | 15% de descuento | Compra aquí

Raganet, Juego de 3 Sartenes de Hierro Fundido con Mangas Largas | 41% de descuento | Compra aquí

Básculas de cocina

SELECTSHOP Bascula De Cocina Digital Para Alimentos Con Pantalla Lcd Precisa | 38% de descuento | Compra aquí

Báscula Cocina Digital USB Recargable | Compra aquí

Báscula de cocina digital de 10 kg de acero inoxidable | 19% de descuento | Compra aquí

Recipientes

EasyWare juego de recipientes de vidrio hermético | 42% de descuento | Compra aquí

Raganet, Contenedores para Alimentos | 25% de descuento | Compra aquí

Raganet, Set De 12 Contenedores De Vidrio Herméticos | 35% de descuento | Compra aquí

LAV Juego Tazón Bowl Vira de Vidrio | 19% de descuento | Compra aquí

Ofertas en artículos de cocina como licuadoras. Foto: Magnific

Cubiertos

Juego de Cubiertos de 48 Piezas en Acero Inoxidable | 32% de descuento | Compra aquí

KIROGILY Cubiertos de Acero Inoxidable 36 Piezas | 17% de descuento | Compra aquí

24 Piezas Juego de Cubiertos Negros con Cuchillo para Carne | 12% de descuento | Compra aquí

Dispensadores de agua

Dispensador de Agua Garrafón Plegable con 3 Modos y Luz LED | 50% de descuento | Compra aquí

Midea MWD2N1SS Dispensador de Agua con Carga Inferior | 43% de descuento Oferta Prime | Compra aquí

ANNA TOSANI Dispensador de Agua Automático | Compra aquí

Otros

Soporte para servilletas de acrílico | 10% de descuento | Compra aquí

Agitador de Leche 6 en 1 con Base de Soporte | 32% de descuento | Compra aquí

Raganet, Escurridor de Trastes Profesional 2 Niveles | 15% de descuento | Compra aquí

Espumador de Leche Eléctrico Recargable | 52% de descuento | Compra aquí

NINJA, Freidora de Aire Foodi | 40% de descuento Oferta Prime | Compra aquí

Hamilton Beach® Arrocera 30 Tazas | 27% de descuento | Compra aquí

2PCS Tijeras Cocina | Compra aquí

Descuentos especiales por tiempo limitado. Foto: Magnific

Con estas promociones, Amazon México mantiene una oportunidad para renovar, completar o darle un nuevo estilo a la cocina sin dejar pasar los descuentos de temporada. La recomendación es revisar las condiciones de cada oferta, comparar precios y aprovechar los meses sin intereses antes de que termine la promoción el 8 de julio.

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