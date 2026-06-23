Para los miembros de Amazon Prime llega una temporada de descuentos adicionales y, con ella, una buena oportunidad para hacer compras pensadas en renovar el hogar sin gastar de más.

Durante Prime Day es posible encontrar promociones en productos para cocina, decoración, limpieza y descanso, por lo que conviene revisar qué artículos entran en oferta antes de llenar el carrito.

Ofertas en Amazon durante Prime Day. Foto: iStock

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¿Cómo renovar el hogar con Prime Day?

Renovar el hogar no necesariamente significa hacer una gran inversión. Con una buena selección de accesorios, productos funcionales y electrodomésticos, es posible darle un nuevo estilo a cada espacio y aprovechar precios especiales.

Durante Prime Day, una de las recomendaciones principales es comparar precios y revisar las ofertas disponibles para suscriptores activos de Amazon Prime, ya que el evento reúne promociones en distintas categorías de su catálogo.

Quienes aún no cuentan con la membresía también pueden revisar las opciones para acceder a las promociones, ya sea mediante una prueba gratuita o contratando el servicio, de acuerdo con las condiciones vigentes de la plataforma.

Para quienes buscan artículos para el hogar, Prime Day puede ser una oportunidad para encontrar descuentos en productos de cocina, muebles, blancos, decoración y limpieza, además de promociones bancarias como meses sin intereses o bonificaciones con tarjetas participantes.

Promociones durante el Prime Day. Foto: Generada con IA

¿Qué artículos entran en Prime Day de Amazon?

Para renovar el hogar, Prime Day suele incluir descuentos especiales en productos esenciales y de uso diario. Algunas de las categorías que pueden encontrarse en promoción son:

Cortinas hasta un 35%

Cortinas Blackout con Aislamiento Térmico para Estar/Recámara Ventana | $398 | Compra aquí

Cortinas Translucidas Equilibrar La Privacidad y La Luz, Cortinas Transparentes para Recamara | $339.15 | Compra aquí

Cortinas para Recamara 2 Paneles, Cortinas para Sala | $219.12 | Compra aquí

Sábanas hasta un 40%

Amazon Basics - Juego de sábanas de microfibra ligera supersuave | $273.45 | Compra aquí

Amazon Basics - Juego de sábanas de microfibra ligera supersuave | $324.00 | Compra aquí

Espejos hasta un 30%

Espejo para Regadera Antiempañante Grande (23x16.4cm) | $331.48 | Comprar aquí

Espejo de Bolsillo con Luz LED, con Aumento | $295.26 | Comprar aquí

Aspiradoras hasta un 40%

Eureka Blaze NES210 Aspiradora Stick 3 en 1 | $664.05 | Compra aquí

Limpiadora de Alfombras Portátil con Gran Depósito, 12Kpa Potente Succión, 4 Accesorios Cepillos | $1,055.12 | Compra aquí

Planchas hasta un 25%

Black+Decker Plancha de Vapor Suela Antiadherente y Rocío Fino de 1100 Watts | $271.15 | Compra aquí

Oster Plancha de Vapor, Diamond Steam MAX S8200, Digital | $799.00 | Compra aquí

Amazon Prime Day, ofertas en productos para el hogar. Foto: Generada IA

Además, también pueden aparecer promociones en otras categorías para completar la renovación de la casa:

Entre las marcas que pueden formar parte de estas promociones se encuentran opciones populares en tecnología para el hogar, limpieza y cocina, como:

Antes de comprar, conviene revisar si la oferta realmente se ajusta al presupuesto y a las necesidades del hogar. Así, Prime Day puede convertirse en una buena oportunidad para renovar espacios, sumar productos útiles y aprovechar descuentos sin perder de vista una compra inteligente.

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