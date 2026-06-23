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Si estabas esperando el momento ideal para cambiar de celular sin gastar una fortuna, esta puede ser la oportunidad que buscabas.
Con motivo del Prime Day 2026, Amazon México sorprendió a los usuarios con una agresiva rebaja en el Huawei Pura 80, uno de los smartphones más atractivos de la marca china, que ahora puede conseguirse con hasta 58% de descuento.
Amazon México remata Huawei Pura 80 a precio de locura
El Huawei Pura 80 destaca por combinar diseño premium, rendimiento de alto nivel y un avanzado sistema fotográfico que promete capturar imágenes con gran detalle en cualquier condición de iluminación. Gracias a esta promoción temporal, los usuarios pueden acceder a un dispositivo de gama alta por una fracción de su precio habitual.
Entre sus principales características se encuentra una pantalla de gran tamaño con excelente calidad de imagen, ideal para disfrutar de series, películas y videojuegos. Además, incorpora un potente procesador que permite ejecutar múltiples aplicaciones de forma fluida, así como una batería de larga duración diseñada para acompañarte durante todo el día.
Otro de los puntos fuertes del Huawei Pura 80 es su apartado fotográfico. El equipo integra cámaras de alta resolución respaldadas por inteligencia artificial, capaces de mejorar automáticamente cada toma para obtener resultados profesionales sin necesidad de conocimientos avanzados de fotografía.
Para quienes buscan almacenamiento suficiente para guardar miles de fotos, videos y aplicaciones, este smartphone ofrece una capacidad generosa que evita preocuparse por el espacio disponible.
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Recuerda verificar la disponibilidad, el porcentaje de descuento vigente y las condiciones de envío al momento de realizar tu compra, ya que los precios pueden cambiar sin previo aviso durante el evento.
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