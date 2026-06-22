El verano inicia y con ello uno de los momentos más esperados por los cazadores de ofertas: las rebajas de junio.

Por ello, tener la fecha anotada es ideal para aprovechar al máximo los descuentos , planificar gastos e ir antes que nadie para comprar los artículos más buscados. En Descubre y Compra te compartimos el calendario del inicio de las rebajas.

Durante el mes de junio y julio, varias marcas cuentan con ofertas especiales. Foto: IA Magnific

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¿Por qué hay rebajas especiales en verano?

Finales de junio es el momento ideal para renovar el armario gracias a las promociones especiales del inicio del verano. Pero ¿por qué existe una nueva temporada de rebajas antes de iniciar julio?

La explicación, señala el portal Puro Marketing, está relacionada con el cambio de estación y, por lo tanto, de clima. La primavera, con temperaturas más frescas, suele centrarse en prendas y accesorios adaptados a las necesidades de esa temporada.

Sin embargo, con la llegada del verano, las tiendas buscan dar salida a los excedentes de inventario de temporadas más frías para abrir espacio a las nuevas colecciones. Al mismo tiempo, estimulan las ventas durante un periodo tradicionalmente más tranquilo y ayudan a los consumidores a prepararse para las vacaciones.

¿Qué tiendas de ropa se suman a las rebajas de verano?

Las promociones de verano se han adelantado en algunos comercios desde semanas antes del inicio oficial de la estación. Aun así, las rebajas principales suelen arrancar durante la última semana de junio.

El calendario de 2026 contempla promociones tanto en tiendas físicas como en los sitios web de las marcas, ofreciendo más alternativas para los consumidores.

Marcas como Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Liverpool, Palacio de Hierro, C&A, H&M y Mango suelen concentrar gran parte del interés de los consumidores durante las rebajas de verano, ya que ofrecen descuentos en ropa, calzado, accesorios y artículos de temporada.

Con el inicio del verano llegan las rebajas a varias tiendas. Foto: Magnific

Ya comenzaron

Nike | Compra aquí

Adidas | Compra aquí

New Balance | Compra aquí

Martí

H&M

Old Navy

Sfera

Springfield

Scalpers

Men's Fashion

Robert's

High Life

22 de junio

Palacio de Hierro (hasta el 23 de julio)

Liverpool

Suburbia

Abercrombie & Fitch

Aldo Conti

Vittorio Forti

Cuidado con el Perro

C&A

The North Face

Aldo

Mango

GAP

Desigual | Compra aquí

Adolfo Domínguez

23 de junio

Massimo Dutti (aplicación: 20:00 horas; sitio web: 21:00 horas) | Compra aquí

Oysho (aplicación: 20:00 horas; sitio web: 21:00 horas)

Ofertas en tiendas de ropa. Foto: Magnific

24 de junio

Zara (aplicación: 20:00 horas; sitio web: 21:00 horas)

Pull&Bear (aplicación: 20:00 horas; sitio web: 21:00 horas) | Compra aquí

Bershka (aplicación: 20:00 horas; sitio web: 21:00 horas)

Stradivarius (aplicación: 20:00 horas; sitio web: 21:00 horas)

Lefties (aplicación: 20:00 horas; sitio web: 21:00 horas)

Massimo Dutti (tiendas físicas) | Compra aquí

Oysho (tiendas físicas)

25 de junio

Zara (tiendas físicas)

Pull&Bear (tiendas físicas) | Compra aquí

Bershka (tiendas físicas)

Stradivarius (tiendas físicas)

Lefties (tiendas físicas)

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