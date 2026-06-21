La cuenta regresiva para uno de los eventos de compras más esperados del año ya comenzó. El Amazon Prime Day 2026 promete miles de descuentos en categorías como tecnología, electrodomésticos, moda, videojuegos y artículos para el hogar, convirtiéndose en una oportunidad ideal para quienes buscan ahorrar en productos de grandes marcas.

Si eres miembro de Amazon Prime o estás pensando en suscribirte, este es el momento perfecto para prepararte y planear tus próximas compras. Mientras llega el arranque oficial de la campaña, ya es posible encontrar algunas ofertas destacadas que están captando la atención de los consumidores.

Te contamos cuántos días faltan para el Prime Day 2026 y cuáles son los descuentos que vale la pena revisar desde ahora.

¿Cuántos días faltan para las ofertas en Amazon México?

Faltan 2 días para el evento de descuentos más importante de Amazon, que arrancará el próximo 23 de junio y se extenderá hasta el 26 de junio, ofreciendo millones de ofertas exclusivas para miembros Prime en categorías como tecnología, electrodomésticos, moda, videojuegos, hogar y belleza.

Además, la plataforma ya comenzó a liberar algunas promociones anticipadas para quienes desean adelantar sus compras.

Descuentos previo al Amazon Prime Day