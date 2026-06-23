Descubre y Compra | 23-06-26 | 09:00 | Actualizada | 23-06-26 | 09:00 |

Si estás buscando ahorrar en la despensa, el Martes de Frescura en Walmart llega con descuentos especiales en frutas, verduras y otros productos de consumo diario.

Este 23 de junio, los clientes podrán encontrar precios atractivos en artículos seleccionados para surtir el refrigerador sin gastar de más.

Desde productos de temporada hasta básicos de la canasta alimentaria, esta jornada se ha convertido en una de las más esperadas por quienes buscan aprovechar promociones semanales y cuidar su bolsillo.

Antes de hacer tus compras, conoce algunas de las ofertas irresistibles que Walmart tiene preparadas para hoy.

Las promociones especiales en Walmart HOY, 23 de junio

Ofertas en frutas y verduras

Ofertas en carnes, pollo y pescados

Artículos para el hogar

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