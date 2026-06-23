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Si estás buscando ahorrar en la despensa, el Martes de Frescura en Walmart llega con descuentos especiales en frutas, verduras y otros productos de consumo diario.
Este 23 de junio, los clientes podrán encontrar precios atractivos en artículos seleccionados para surtir el refrigerador sin gastar de más.
Desde productos de temporada hasta básicos de la canasta alimentaria, esta jornada se ha convertido en una de las más esperadas por quienes buscan aprovechar promociones semanales y cuidar su bolsillo.
Antes de hacer tus compras, conoce algunas de las ofertas irresistibles que Walmart tiene preparadas para hoy.
Las promociones especiales en Walmart HOY, 23 de junio
Ofertas en frutas y verduras
- Jitomate saladet por kilo: $26.00
- Zanahoria baby Vegetalistos 340 g: $32.00
- Cerezas 454 g: $59.00
- Coco rebanado Fresh Nutribits 160 g
Ofertas en carnes, pollo y pescados
- Arrachera de res Marketside marinada: $186.00 kg
- Carne de res Marketside congelada para hamburguesa: $90.00
- Carne de res para hamburguesa SuKarne: $98.00
- Cubitos de atún Dolores aleta amarilla 200 g: $59.00
- Chambarete de res por kg peso aprox por charola 700 a 800 g: $109.00 kg
- Codillo de cerdo por kg peso aprox por charola 600 g: $77.00 kg
- Camarón coctelero por kg peso aprox por charola 500 g: $185.00 kg
Artículos para el hogar
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