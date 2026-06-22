Amazon vuelve a encender la fiebre de las compras online con el Prime Day 2026, uno de los eventos más esperados del año por los cazadores de ofertas.

Durante estos días, millones de productos en categorías como tecnología, hogar, moda y belleza aparecen con descuentos relámpago exclusivos para miembros Prime, lo que convierte cada minuto en una oportunidad para ahorrar.

¿A qué hora inicia el Prime Day 2026?

En esta edición, las ofertas arrancan oficialmente el 23 de junio a las 12:01 a.m. (hora centro de la Ciudad de México), donde comenzarán a activarse los primeros descuentos en la plataforma.

A partir de ese momento y hasta el 26 de junio, Amazon irá liberando promociones por tandas, incluyendo “Ofertas del día” y rebajas por tiempo limitado.

Si quieres ser de los primeros en aprovecharlas, conviene tener la sesión lista desde la madrugada.

Además, aquí te mostramos algunos de los productos más atractivos que ya están generando expectativa para este Prime Day.