El martes 30 de junio, Viva Aerobus y Cemex se sumaron al llamado de las autoridades venezolanas, a través de la embajada de ese país en México, y emprendieron una misión humanitaria para enviar ayuda a Venezuela a través del transporte de rescatistas, unidades K9 y equipo de rescate.

Además, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México, este vuelo adquirió el propósito adicional de repatriar a ciudadanos mexicanos que quedaron varados tras la crisis ocasionada por los terremotos en ese país.

El avión de Viva con matrícula XA-VBI despegó desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) a las 22:15 horas del martes 30 de junio, haciendo una parada estratégica en Cancún para recoger rescatistas y equipo adicional.

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Al partir hacia su destino final en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía en Caracas, el vuelo transportaba:

⁠141 brigadistas pertenecientes a 16 organizaciones especializadas en respuesta a crisis.

⁠9 unidades K9 especializadas en labores de localización y apoyo en rescate.

⁠8.7 toneladas de equipo de rescate y búsqueda, así como medicamentos.

Al aterrizar en Caracas y posterior a la entrega del equipo, 29 pasajeros abordaron el avión para comenzar su regreso a México.

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Este vuelo hacia el AIFA, con escala en Cancún, aterrizó a las 17:15 hrs del miércoles 1 de julio.

En tiempos de crisis, la colaboración y respuesta puntual de organizaciones como Viva y Cemex son clave.

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Más que brigadistas y equipo, la misión cargaba la esperanza y apoyo de miles de mexicanos que se solidarizan con sus hermanos en Venezuela.

Viva indicó en un comunicado que está dispuesta a realizar otros vuelos si así se requiriera, siempre en coordinación con las autoridades venezolanas que son quienes al final autorizan la llegada de una aeronave a sus aeropuertos”.

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ss/mcc