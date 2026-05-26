La reconstrucción de viviendas y espacios comunitarios en San Marcos, Guerrero, recibió un nuevo respaldo con la entrega de 100 toneladas de cemento por parte de Cemex, destinadas a apoyar a las familias afectadas por el sismo registrado en enero de 2026.

La iniciativa se llevó a cabo en coordinación con la Coordinación Nacional de Protección Civil y el Gobierno de Guerrero, como parte de las acciones enfocadas en acelerar la recuperación de las comunidades con mayores daños en infraestructura y vivienda.

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De acuerdo con cifras de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil estatal, el movimiento telúrico dejó afectaciones en más de mil 500 viviendas, de las cuales 811 presentaron daños severos o pérdida total. Además, se reportaron derrumbes y afectaciones carreteras en distintas regiones de la entidad.

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Carlos Garza Galán, vicepresidente de Asuntos Corporativos, Sostenibilidad y Comunicación de Cemex México, destacó que la reconstrucción no solo implica rehabilitar inmuebles, sino también fortalecer la capacidad de las comunidades para enfrentar futuras emergencias.

“En Cemex entendemos que reconstruir no solo significa levantar nuevamente una vivienda; también implica contribuir a crear comunidades más seguras, fuertes y preparadas ante futuros desafíos. Hoy refrendamos nuestro compromiso con Guerrero y con las familias de San Marcos mediante acciones que buscan generar resiliencia y mejores condiciones para el futuro”, señaló.

La compañía de materiales para construcción, que este año conmemora 120 años de operación, reiteró su compromiso con las comunidades donde mantiene presencia, a través de iniciativas orientadas a la recuperación social y al desarrollo sostenible ante situaciones de emergencia.