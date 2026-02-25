Cemex se ubicó en el quinto lugar del ranking Merco Responsabilidad ESG 2025, que reconoce a las empresas más comprometidas con la sostenibilidad y la responsabilidad social en México. Los resultados fueron dados a conocer el 24 de febrero de 2026 en la Ciudad de México.

La compañía registró un avance sostenido en el monitor, al pasar del sitio 45 en 2023 al lugar 15 en 2024, hasta alcanzar el Top 5, lo que representa un ascenso de más de 40 posiciones en dos años.

Además de su ubicación en la clasificación general, Cemex se mantuvo como líder del sector Materiales de Construcción y también destacó dentro del Top 5 en gobernanza, rubro que evalúa prácticas éticas, liderazgo institucional y procesos corporativos.

Carlos Garza Galán, vicepresidente de Asuntos Corporativos, Sostenibilidad y Comunicación de Cemex México, afirmó que el resultado refleja un trabajo constante y la integración de la sostenibilidad en su estrategia y operación diaria.

El reconocimiento coincide con el 120 aniversario de Cemex y se sustenta en la evaluación del monitor Merco, que analiza factores como innovación, desempeño ambiental, calidad de vida laboral y relación con comunidades. La medición incorpora la opinión de directivos, especialistas, analistas financieros y líderes de opinión, además de contar con verificación externa.

Merco es uno de los principales referentes en reputación corporativa en Iberoamérica y publica en México rankings sobre empresas, talento, liderazgo y responsabilidad ESG.

