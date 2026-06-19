La temporada de lluvias representa un reto no solo para los peatones, sino también para los automovilistas, quienes se enfrentan a problemáticas como mantener limpia la carrocería del auto y reforzar la seguridad vial al momento de manejar.

Por ello, en Descubre y Compra compartimos una selección de gadgets a considerar para cuidar tu auto durante las lluvias, disponibles en plataformas de comercio electrónico como Amazon y Mercado Libre.

Gadgets para cuidar el auto de la humedad. Foto: Magnific

Leer también Día del Padre 2026: la bocina bluetooth que todo papá querría

Por qué es importante proteger tu auto durante las lluvias

En la CDMX, la temporada de lluvias puede comprometer la rutina y la seguridad de los automovilistas al circular bajo precipitaciones constantes e, incluso, por vías de tránsito inundadas. Por ello, tomar precauciones antes, durante y después de manejar es vital para evitar daños en el vehículo o accidentes.

El sitio web de la marca automotriz Volkswagen México señala que, durante las lluvias, para proteger el vehículo es importante seguir recomendaciones como reducir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad, activar las luces intermitentes y, sobre todo, evitar charcos o vías inundadas.

Las razones son varias: desde el riesgo de hidroplaneo, cuando las llantas no pueden evacuar toda el agua y pierden contacto con el asfalto, hasta posibles daños en el motor por bloqueo hidráulico, lo que puede doblar bielas, romper pistones y provocar otras afectaciones interiores por filtraciones.

Por otro lado, el portal especializado Grand Casarpa señala que la lluvia constante, mezclada con contaminantes del aire, genera lluvia ácida que daña el recubrimiento de la pintura. De hecho, si el vehículo ya cuenta con algún rayón o golpe, la humedad se filtra con mayor facilidad y acelera la oxidación y corrosión de las partes metálicas.

Además, durante la temporada de lluvias es común que aparezcan malos olores en el interior del auto. Su origen suele estar en la humedad causada por filtraciones en puertas, vidrios o cajuela mal sellada, lo que con el tiempo puede generar moho y hongos.

Conducir en temporada de lluvia. Foto: IA Magnific

Gadgets y accesorios básicos para cuidar tu auto en época de lluvia

La temporada de lluvias es un reto para los dueños de automóviles, pero contar con productos que ayuden a proteger el vehículo y a manejar de forma más segura puede cambiar la experiencia. Estos son algunos accesorios básicos para contemplar:

Cubierta impermeable para automóvil

Una funda impermeable puede disminuir la exposición al agua, contaminantes y residuos que aceleran el desgaste del automóvil mientras se encuentra estacionado en un lugar sin techo.

Cubierta para Auto Impermeable | $499.99 | Compra aquí

Funda protectora impermeable con reflectores de 4.7M Torise color plateado | $419 | Compra aquí

Cubierta para automóvil, cubierta para auto impermeable, funda universal para coche con cerradura de seguridad, tira reflectante y forro de algodón, antipolvo, antilluvia | $549.99 | Compra aquí

Cubiertas Funda Protector Para Autos Carro Suv Impermeable | $556.13| Compra aquí

Tapetes de hule de uso rudo

Ideales durante la temporada de lluvia, ayudan a contener agua, lodo y suciedad que los pasajeros introducen al vehículo.

3 piezas Tapetes para Auto, Alfombrillas para Vehículos, Alfombrillas para Vehículos PVC | $298 | Compra aquí

Tapete Automotriz 4 Piezas Uso Rudo Universal | $169 | Compra aquí

Cat Alfombrillas de Goma CAMT-9013 para Auto | $599 | Compra aquí

Compresor portátil para llantas

Las lluvias aumentan el riesgo de hidroplaneo, especialmente cuando las llantas no tienen la presión adecuada. Un compresor portátil ayuda a revisar y ajustar la presión antes de salir a manejar.

Anna Tosani Compresor Aire Portátil Recargable y Pantalla LED | Compra aquí

Mini Compresor de Aire Portátil Inflador de Neumáticos 150 PSI | Compra aquí

Lamicall Compresor de Aire Portátil – [5 Veces Más Rápido] Compresor de 150 PSI | Compra aquí

Gadgets disponibles en Amazon y Mercado Libre. Foto: Generada con IA

Aspiradora portátil para líquidos y sólidos

Este gadget permite retirar agua, lodo y residuos de alfombras o tapetes antes de que se generen hongos, moho o malos olores dentro del auto.

Aspiradora portátil 16000PA, Aspiradora inalámbrica 13 en 1 | Compra aquí

Aspiradora Inalámbrica De Mano Portátil KOZFULE 1000mL | Compra aquí

Foreman Aspiradora De Mano Industrial Capacidad 15L Sólidos y Líquidos Aspiradora Portátil para Auto | Compra aquí

Limpiaparabrisas de silicón

Son importantes para mantener la visibilidad al conducir bajo la lluvia, ya que unas plumas desgastadas pueden dejar zonas sin limpiar o marcas sobre el parabrisas.

4 Tiras de Limpiaparabrisas de Coche | Compra aquí

A-Premium Paquete de 2 Limpiaparabrisas con Indicador de Desgaste y Paño | Compra aquí

Pluma Limpiaparabrisas Hella Cleantech Multiclip | Compra aquí

Deshumidificadores para automóvil

Son bolsas absorbentes reutilizables que capturan la humedad acumulada dentro de la cabina y ayudan a reducir la aparición de malos olores.

Cero Humedad | 6 Deshumidificadores ambientales | Compra aquí

Cero Humedad Car | Deshumidificador para Auto de 400g | Compra aquí

Deshumidificador De Automóvil | Compra aquí

Leer también Activa el modo futbol con ofertas especiales de la Fan Zone de Mercado Libre