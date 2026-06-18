Hay regalos que se usan una vez y regalos que se convierten en parte del hogar para siempre. Si tu papá disfruta la música, el sonido de calidad o simplemente merece algo que se vea tan bien como suena, la bocina inalámbrica Marshall Acton III puede ser exactamente lo que estás buscando este Día del Padre.

Con más de dos décadas como referente en el mundo del audio, Marshall trasladó su legado rock a una línea de bocinas para el hogar que combina potencia real con un estilo inconfundible. La Acton III es su propuesta de nivel intermedio-alto: una bocina bluetooth con 60 watts de salida máxima, sonido estéreo y conectividad de última generación, hoy disponible en Amazon México con oferta Prime limitada.

¿Qué hace especial a la Marshall Acton III?

La Acton III no es solo una bocina con buena presencia. Está diseñada para llenar habitaciones con un sonido envolvente que Marshall describe como su más amplio hasta ahora, con mayor espacio acústico y una experiencia más inmersiva que sus generaciones anteriores.

Su potencia de 60 watts y su modo de salida estéreo permiten escuchar con claridad desde cualquier rincón del cuarto, ya sea que tu papá ponga jazz de fondo mientras trabaja o rock a todo volumen en fin de semana. La respuesta de frecuencia comienza desde 110 Hz, lo que garantiza graves presentes sin necesitar un subwoofer adicional.

Conectividad de la bocina Marchall Acton III

Una de las mejoras más relevantes respecto a modelos anteriores es la tecnología Bluetooth 5.2, que ofrece una conexión más estable y de mayor alcance. Además, la Acton III fue desarrollada para integrarse a futuras actualizaciones a través de OTA (Over The Air), lo que significa que la bocina puede mejorar sus características con el tiempo sin necesidad de comprar un modelo nuevo.

La entrada de 3.5mm incluida permite conectar también fuentes de audio analógicas, como tocadiscos o reproductores portátiles.

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Diseño que no pasa desapercibido

El acabado de la Marshall Acton III mantiene la estética rock 'n' roll que identifica a la marca: textura característica en la carcasa y rayas en la parte trasera que hacen de esta bocina un objeto decorativo tanto como un equipo de audio. Está disponible en color negro y en versiones más claras para quienes prefieren un tono neutro.

La construcción es robusta y libre de PVC. Incorpora aproximadamente 70% de plástico reciclado y materiales vegetarianos, lo que la convierte en una opción más responsable con el medioambiente sin sacrificar calidad de build.

Precio y disponibilidad en Amazon México

En este momento, la Marshall Acton III tiene una oferta Prime limitada con 39% de descuento sobre su precio de lista:

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Precio de lista: $6,999.00 MXNPrecio con Prime: $3,699.00 MXNPago en 12 meses sin intereses: desde $308.25 MXN mensuales

Además, quienes realicen su primera compra desde la app de Amazon pueden aplicar el código PRIMERA626 para obtener $100 adicionales de descuento al finalizar la compra. La bocina incluye 90 días gratis de Amazon Music y cuenta con envío realizado por Amazon con 30 días de devolución sin costo.

Los precios pueden variar. Verifica disponibilidad y descuentos vigentes directamente en Amazon México antes de comprar.

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¿Vale la pena como regalo del Día del Padre?

Si tu presupuesto lo permite, sí. La Marshall Acton III entra en una categoría donde pocas bocinas bluetooth compiten tanto en sonido como en diseño. Es un regalo que no se va a guardar en un cajón: va a ocupar el lugar más visible de la sala o la recámara de tu papá y lo va a acompañar por muchos años.

Para papás que disfrutan la música en casa, que tienen un espacio de trabajo propio o simplemente aprecian las cosas bien hechas, esta bocina combina funcionalidad y estética de una manera que pocas marcas logran en este rango de precio.

La oferta Prime limita el tiempo para aprovechar el descuento del 39%, así que si ya tienes claro que es el regalo indicado, conviene no esperar demasiado.