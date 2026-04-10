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Durante la primavera, el clima en la ciudad puede resultar difícil de predecir y, en consecuencia, la rutina diaria debe adaptarse a condiciones como la lluvia, el calor e incluso los vientos fuertes.
Por ello, contar con los accesorios correctos no sólo facilita el día a día, también son una forma de elevar el estilo personal. Desde paraguas, sombreros, pañuelos e impermeables, permanecer en tendencia y mantener la funcionalidad es sencillo al explorar miles de opciones en plataformas de comercio en línea.
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¿Cómo armar un atuendo durante primavera?
La primavera en la Ciudad de México es un contraste de climas y temperaturas que pueden variar incluso en un par de horas. Enfrentarse, ya sea al frío y viento de las mañanas, el calor de la media tarde y las lluvias para terminar el día, adaptarse a estas condiciones durante la jornada puede convertirse en un reto.
Es así como, elegir los accesorios adecuados proporcionan mayor comodidad en la rutina diaria. Si bien, el primer paso suele ser elegir únicamente las opciones disponibles en el stock de las tiendas físicas, las plataformas digitales permiten ampliar los modelos, diseños y costos de las prendas a escoger.
De igual forma, explorar los catálogos de sitios web como Mercado Libre y Amazon son una forma sencilla de encontrar el artículo ideal para cada ocasión. Y, si se tiene dudas sobre cómo puede llegar a lucir en conjunto con la ropa, redes sociales entre las que destacan Pinterest, TikTok, Instagram o Facebook, son una gran fuente de inspiración.
Paraguas
Básico durante la primavera, traer consigo un paraguas puede hacer la diferencia al caminar bajo la lluvia. Pero su uso no se limita a ello, pues este accesorio puede ser útil para los días soleados.
Esto se debe a que permiten protegerse de los rayos UV, proporcionan sombra inmediata, reducen la temperatura corporal y reducen quemaduras. Existen para diversos gustos y necesidades, e incluso marcas con buen posicionamiento como Davek o Muji, si se buscan opciones con gran durabilidad y diseño. Entre los modelos más populares disponibles en plataformas de comercio digital se encuentran:
- Paraguas recto: El estilo clásico, disponible en una gran variedad de colores y diseños.
- Paraguas plegable: Ideal para personas que cargan con muchas cosas ya que se puede guardar y comprimir fácilmente.
- Paraguas transparente: Diseño llamativo, que usa materiales que permiten mirar hacia adentro. No es recomendable para protegerse del sol.
- Paraguas estilo burbuja: La capota es cóncava por lo que protege de la lluvia por todos lados, a la vez que evita que el viento lo vuelva del revés.
- Paraguas invertido: A diferencia de los tradicionales, este se pliega hacia dentro.
- Paraguas infantil: De menor tamaño y diseño enfocado para niños.
- Paraguas para mascotas: Incluso los animales de compañía pueden salir los días de lluvia con un diseño que se integra a la correa.
Sombreros
Los sombreros no sólo son una forma de complementar un atuendo, protegen de los rayos del sol tanto al rostro y el cuello. Además, pueden ayudar a mantener el cabello sujeto. Entre los estilos más destacados en primavera se encuentran:
- Sombreros de pescador
- Gorras estilo béisbol
- Sombrero tipo clôche
- Sombrero Pamela o de ala ancha
- Sombrero de viaje
- Sombrero estilo Borsalino
En la actualidad este elemento se ha adaptado a los distintos materiales y tendencias de moda. Por ejemplo, los sombreros hechos con la técnica crochet o con pañuelos de seda, son populares entre los jóvenes.
Pañuelos, bufandas y otros accesorios
El clima frío aún puede estar presente durante las mañanas, así que contar con elementos fáciles de guardar ayudan a mantenerse abrigados cuando es necesario. Los pañuelos o pashminas son opciones fáciles de encontrar en muchos diseños y materiales.
Para quienes las telas ligeras no son su ideal, las bufandas aún pueden ser un elemento activo en el armario. Además, para el frío extremo, los pasamontañas son otra alternativa.
Impermeables
Un accesorio indispensable para la temporada de lluvia, que ofrecen mayor protección y movilidad son los impermeables. Estos pueden variar en diseño, tela e incluso cobertura:
- Chaqueta corta
- Largo tres cuartos
- Abrigo largo
- Estilo poncho
- Gabardina clásica
- Estilo deportivo
- Estilo industrial
Además, cada prenda puede tener características tales como mayor resistencia al agua o ser transpirables.
Otras recomendaciones
Durante la transición de las temperaturas frías al calor de la primavera, elegir vestir en capas es una opción para adaptarse a las condiciones climáticas de forma práctica.
Entre los beneficios de seguir este consejo está una regulación térmica eficiente del cuerpo, mejor capacidad para transpirar naturalmente, protección contra la lluvia o el viento, así como mayor confort.
Y no sólo se trata de comodidad. Elegir y portar un accesorio puede dar creatividad y personalidad, según la ocasión, a cualquier atuendo.
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