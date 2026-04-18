Las llantas son uno de los componentes más importantes del auto, pues sirven como el punto de contacto entre el vehículo y el pavimento. Pero además, su función principal es facilitar la dirección, tracción y seguridad.

Por lo anterior, es clave invertir en unos buenos neumáticos. Sin embagro, en la actualidad existe un mercado que fabrica imitaciones y, aunque pueden parecer originales, no cumplen con los estándares de calidad de una marca certificada.

Esto incrementa el riesgo de accidentes y, al mismo tiempo, tira tu dinero a la basura. Para que no te suceda, en Autopistas te enseñamos a identificar las llantas piratas.

Las llantas piratas tienen mayor riesgo de reventarse. Foto: Freepik

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¿Qué pasa si le pones una llanta pirata a tu auto?

Las llantas piratas son copias de fabricantes oficiales; en su composición, imitan los logotipos y hasta los empaques para parecer reales.

A pesar de que algunas logran una fidelidad casi exacta, suelen fabricarse con materiales económicos e incluso reciclados, saltándose cualquier proceso de calidad.

Otra característica es que su precio es inferior al de las marcas certificadas, lo que las hace atractivas entre los conductores que quieren ahorrar dinero. Y por lo mismo, suponen un riesgo para la seguridad del vehículo.

De acuerdo con el blog Radial Llantas, los principales riesgos de usar llantas piratas son:

Exposición a reventones: al no tener los refuerzos adecuados, dichos neumáticos pueden explotar en carretera.

Desgaste irregular y rápido: necesitan de cambios constantes y, por ende, mayor gasto de dinero.

Menor agarre: esto ocurre especialmente en lluvia o curvas, aumentando el riesgo de accidentes.

Problemas legales: algunas aseguradoras no cubren siniestros si los autos traen llantas piratas.

Las llantas piratas imitan las características de los fabricantes certificados. Foto: Freepik

¿Cómo identificar unas llantas piratas?

Aunque pareciera complicado, en las llantas piratas la mayoría de los componentes lucen sospechosos, por ejemplo:

No tiene número DOT: este código es obligatorio en las llantas certificadas e incluye información como la fecha de producción y la medida. Si no lo tienen o está mal grabado, es probable que sea falsa.

Etiquetas mal hechas: las llantas originales suelen tener stickers con la marca, modelo y medidas exactas. En cambio, las piratas presentan faltas de ortografía y hasta las etiquetas se ven borrosas.

Grabados de mala calidad: si los logotipos en la llanta son borrosos, poco profundos y con una tipografía diferente a las certificadas, es otra señal de que son falsas.

Precios demasiado bajos: los precios por debajo del promedio, generalmente, indican productos de imitación.

Lugares de venta dudosos: las llantas originales se venden en talleres, tiendas departamentales y otros distribuidores autorizados. Así que ten cuidado si planeas comprarlos en redes sociales o tianguis.

¡Ya lo sabes! Evita riesgos innecesarios e invierte en productos de calidad para tu auto.

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