La oferta gastronómica de la Ciudad de México sobresale por reunir sabores de prácticamente todo el mundo, y la cocina inglesa no es la excepción.

Aunque suele pasar desapercibida frente a otras propuestas internacionales, en la capital existen establecimientos que mantienen vivas las recetas tradicionales de Inglaterra.

Si buscas probar algo diferente, estos restaurantes merecen un lugar en tu próxima ruta culinaria, ya sea para descubrir nuevos sabores o disfrutar de algunos de los platillos más emblemáticos de esa nación.

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¿Dónde comer cocina inglesa en CDMX?

The Lamb

En su menú hay platillos como el Scotch Egg, que es un huevo cocido envuelto en carne de salchicha sazonada, cubierto con pan rallado y frito hasta obtener una textura dorada y crujiente.

Otra de las especialidades es el Bangers and Mash, un clásico británico que combina jugosas salchichas con un cremoso puré de papa, acompañado de una salsa de cebolla (onion gravy).

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Para complementar la experiencia, el establecimiento ofrece una Hazy IPA, un estilo de cerveza de apariencia turbia que se caracteriza por sus aromas a frutas tropicales, un sabor afrutado y una textura suave, ideal para maridar.

Debido a que se trata de un espacio pequeño, el restaurante recomienda realizar una reservación antes de la visita para asegurar un lugar.

Ubicación: calle Tabasco 156, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06700 Ciudad de México.

Horario: lunes a sábado de 13:00 a 23:00 h, y domingo de 12:00 a 18:00 h.

En este lugar tiene la opción de pedir la comida a domicilio. Foto: Instagram: @thelamb___

One pound

Si quieres probar uno de los platillos más emblemáticos de la alta cocina inglesa, este lugar ofrece el tradicional Filete Wellington, elaborado con un solomillo de res sellado, cubierto con una mezcla de champiñones y hierbas conocida como duxelles, envuelto en ocasiones con jamón y cubierto con una capa de hojaldre antes de hornearse.

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Para quienes prefieren las aves, otra de las especialidades es el Confit de Pato, preparado con una cocción lenta en su propia grasa y acompañado de papas salteadas, romero, ajo, cebolla cambray y salsa bordelesa.

Y si lo que buscas es cerrar la experiencia con un toque dulce, el Príncipe Alberto es una opción; se trata de un pastel frío elaborado con capas de hojaldre y mousse de chocolate, servido con una porción de helado de vainilla que complementa este postre.

Ubicación: calle Monte Everest 720, colonia Lomas de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11000, Ciudad de México.

Horario: martes a sábado de 13:00 a 23:00 h; domingo y lunes de 13:00 a 18:00.

Aquí podrás encontrar platillos clásicos de la cocina británica. Foto: One Pound

The Duke of Lisbon

Si quieres probar el Steak Pie, este es el lugar; se trata de un hojaldre relleno de estofado de res preparado con cerveza porter de Cosaco, acompañado de puré de papa, chícharos y gravy (salsa elaborada con los jugos de la carne).

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Para quienes prefieren una opción sin carne, el menú también incluye el Vegan Hot Pot, un tazón de lentejas cocinadas con especias y verduras, coronado con una capa de papas.

La experiencia puede complementarse con el Yorkshire Tea, un té negro inglés reconocido por su sabor intenso y considerado uno de los más populares del país.

Ubicación: calle Lisboa 15, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, CP. 06600, Ciudad de México.

Horario: lunes de 13:00 a 23:00 h, martes a jueves, de 13:00 a 00:00 h; los viernes, de 13:00 a 1:00 h; los sábados, de 10:00 a 1:00 h; y los domingos, de 10:00 a 18:00 horas.

El hojaldre es la base de algunos platillos ingleses: Foto: The Duke of Lisbon

Café El olvidado

Entre los imperdibles está el fish and chips, considerado uno de los platillos más emblemáticos de Inglaterra; esta receta consiste en un filete de pescado blanco (generalmente bacalao o eglefino) cubierto con un crujiente rebozado de harina y cerveza, frito hasta alcanzar un dorado perfecto y acompañado de papas fritas de corte grueso, y comúnmente se sirve con sal y un toque de vinagre.

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Para completar la experiencia, puedes acompañarlo con el Susurro, una bebida elaborada con té negro inglés, durazno y limón.

Ubicación: calle presidente Carranza 267, colonia Santa Catarina, alcaldía Coyoacán, C.P. 04010, Ciudad de México.

Horario: lunes a domingo de 8:00 a 21:00 h.

Aquí podrás disfrutar del desayuno inglés clásico. Foto: Café El olvidado

The View

Si no sabes dónde ir a desayunar, una opción es probar el tradicional desayuno inglés, un platillo que incluye huevos, tocino, hash browns, salchichas, tomates asados y frijoles.

Para quienes prefieren acompañar la mañana con algo dulce, el scone es una de las piezas de pan que figura en Inglaterra; este panecillo redondo, de textura suave y ligeramente desmoronable, que se disfruta acompañado de una taza de té.

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Ubicación: avenida Constituyentes 99, colonia San Miguel Chapultepec I Sección, alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11850 Ciudad de México.

Horario: lunes a domingo de 7:00 a 23:00 h.

En este establecimiento podrás disfrutar de la hora del té. Foto: The View

En la Ciudad de México existen espacios que conservan la esencia de la cocina inglesa, por lo que si estás buscando una experiencia culinaria diferente, estos restaurantes pueden convertirse en tu próximo destino para conocer un poco de este país sin salir de la capital.

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