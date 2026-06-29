La escena culinaria en la Ciudad de México suma un nuevo concepto proveniente de Colombia: Universal de Hamburguesas, restaurante que ha llegado a nuestra capital con una propuesta de comida rápida, con ingredientes de calidad y un spot que refleja la cultura urbana.

Esta marca, que nació en Bogotá como parte de un proyecto ligado a la música, los festivales y las experiencias en vivo, acaba de abrir su primer restaurante en México. Aquí se sirve comida sin excesos, pero con mucho sabor.

Y es que, precisamente, esa es su filosofía: una buena hamburguesa no necesita una lista interminable de ingredientes, sino una ejecución impecable. Si quieres lanzarte y saber qué pedir, sigue leyendo.

Universal de Hamburguesas presenta sabores internacionales, con cultura local. Foto: Cortesía Universal de Hamburguesas

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Comida rápida y con concepto en Universal de Hamburguesas

Considerado como un establecimiento de "quick service premium", Universal de Hamburguesas no es una simple cadena de comida rápida, sino que en su propuesta se privilegia el producto antes que las tendencias.

Detrás de este proyecto hay dos décadas de experiencia en la operación de restaurantes y festivales musicales, lo que le ha dado una identidad enfocada en la vida cotidiana, la música y la cultura urbana.

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Entras, ordenas y comes, no hay más. Su experiencia está diseñada para pasar el tiempo degustando los alimentos sobre la mesa, en lugar de desperdiciarlo en filas largas y listas de espera para ser atendido.

El objetivo es salir satisfecho, con hamburguesas de sabores profundos y variados, mezclando carne proveniente de ranchos seleccionados, pan de la casa y aderezos que lejos de complementar, fusionan todos los ingredientes.

Pero además de ese menú, el restaurante ha sido diseñado para ser un punto de reunión donde la música y el diseño reflejan la esencia que lo hizo popular en Colombia.

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Con un ambiente familiar, Universal de Hamburguesas también es un spot para tus reuniones. Foto: Cortesía Universal de Hamburguesas

¿Qué debes probar en Universal de Hamburguesas?

La carta de Universal de Hamburguesas es sencilla, aunque lo suficientemente completa para abarcar todos los gustos: desde propuestas smash, versiones a la parrilla, con pollo frito y alternativas vegetarianas.

¿Buscas una recomendación? La Universal a la parrilla, la Okla smash y la Asian con pollo servida con zanahoria, cebolla y rábano encurtidos, son algunas de las opciones imperdibles para probar. Tienes la opción de ordenar por separado o por ensamble (es decir, en paquete), e incluye papas y bebida por un costo adicional.

Si quieres algo más ligero, anímate a probar sus pepinillos fritos con miel mostaza. Otra opción son los tenders de pechuga de pollo con salsa agridulce.

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Y como no te puedes ir sin el postre, en el menú del restaurante encuentras propuestas con galletas y helado. Particularmente, su versión de Sundae de pistache es perfecta para llenar ese huequito que te queda después de comer.

En este restaurante hay papas con tocino, queso y chiles encurtidos para armar tu ensamble. Foto: Cortesía Universal de Hamburguesas

¿Dónde se ubica Universal de Hamburguesas en CDMX?

Universal de Hamburguesas abrió sus puertas a principios de este mes de junio, así que ya puedes visitarlo. Se ubica en Pedregal 29-A, Lomas - Virreyes, Lomas de Chapultepec IV Secc, Miguel Hidalgo, CDMX, a unos pasos del Metrobús Campo Marte.

Los horarios de atención son de lunes a miércoles desde las 12:00 hasta las 22:00 horas, de jueves a sábado desde las 12:00 a las 23:00 horas, y los domingos desde las 12:00 a las 20:00 horas.

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Con este spot, la marca colombiana inicia su expansión en México manteniendo el concepto que la hizo destacar en Bogotá. Así que si estabas buscando un nuevo lugar para comer rico o reunirte con tus amigos, visítalo esta temporada porque, además, tendrán proyecciones del Mundial 2026.

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