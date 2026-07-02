Si buscas unos audífonos premium con cancelación de ruido de última generación, este es uno de los mejores momentos para comprarlos.

Amazon México lanzó una atractiva oferta en los nuevos Sony WF-1000XM6, que ahora pueden conseguirse en tan solo $4,498.00, convirtiéndose en una de las promociones más llamativas para quienes desean mejorar su experiencia de audio sin pagar el precio completo.

Estos audífonos inalámbricos destacan por integrar la tecnología más avanzada de Sony en un formato compacto, ideal para escuchar música, trabajar, hacer llamadas o disfrutar de películas y videojuegos con un sonido de alta fidelidad.

¿Por qué vale la pena comprar los Sony WF-1000XM6?

Los WF-1000XM6 llegan como la nueva generación de la familia premium de Sony y reúnen varias características que justifican su popularidad entre los amantes del audio.

Entre sus principales especificaciones destacan:

Cancelación de ruido activa inteligente, capaz de adaptarse automáticamente al entorno.

Audio de alta resolución inalámbrico gracias a la tecnología LDAC.

Sonido más detallado con nuevos controladores de alto rendimiento.

Compatibilidad con audio espacial para una experiencia más inmersiva.

Modo Ambiente, que permite escuchar lo que ocurre alrededor sin quitarse los audífonos.

Calidad mejorada en llamadas gracias a sus múltiples micrófonos con inteligencia artificial.

Conexión multipunto para cambiar fácilmente entre computadora, celular o tableta.

Certificación IPX4 contra salpicaduras y sudor.

Batería para todo el día

Otro de los grandes atractivos de este modelo es su autonomía. Con una sola carga, los Sony WF-1000XM6 ofrecen varias horas de reproducción continua, mientras que el estuche proporciona energía adicional para extender su uso durante todo el día.

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Además, cuentan con carga rápida, por lo que unos cuantos minutos conectados bastan para obtener varias horas de música.

Sony también renovó el diseño de esta generación para lograr un mejor ajuste en el oído, algo importante para quienes utilizan audífonos durante muchas horas.

Su estructura ligera ayuda a reducir la fatiga, mientras que las almohadillas mejoran el aislamiento pasivo, potenciando aún más la cancelación de ruido.