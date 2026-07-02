El deterioro de las finanzas públicas de México continuará durante los próximos años y la deuda pública crecerá más de lo previsto por la Secretaría de Hacienda, advirtió el director de Estudios Económicos de Banamex, Iván Arias.

En conferencia de prensa el especialista señaló que el banco estima que la deuda del país alcanzará 56% del Producto Interno Bruto (PIB) al cierre del próximo año, por encima del 55% proyectado por Hacienda, debido a que el ajuste al gasto planteado por el gobierno luce difícil de concretar.

“Para el año próximo sí vemos más retador la perspectiva, porque no creemos que podrán recortar los 1.6 puntos porcentuales del PIB que está planteado en precriterios. Este menor recorte del gasto que nosotros presupuestamos se traduciría en un aumento de la deuda mayor que el calculado por Hacienda. Nosotros vemos que la deuda llegaría a 56% del PIB al cierre del próximo año. Hacienda lo ve en 55% del PIB”, dijo el especialista.

Banamex prevé que el déficit amplio se ubicará en 4.3% del PIB este año, también por arriba del 4.1% estimado por las autoridades, ante un faltante de ingresos públicos derivado de menores recursos petroleros y una menor recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Lee también Por incertidumbre con el tratado, prevén menos empleo e inversión

Arias advirtió que el panorama fiscal de 2027 será más retador, ya que el gobierno ha planteado una reducción del déficit equivalente a 1.6 puntos del PIB, un ajuste que la institución considera poco viable dadas las necesidades de gasto y el débil crecimiento económico.

[Publicidad]

El economista sostuvo que México enfrenta un debilitamiento continuo de sus finanzas públicas y subrayó la necesidad de impulsar acciones más contundentes para mejorar el entorno de inversión y elevar el crecimiento potencial de la economía, pues un mayor dinamismo económico permitiría fortalecer la recaudación y mejorar la sostenibilidad de la deuda en el mediano plazo.

El especialista dijo que si bien es cierto que el gobierno sigue enviando señales positivas de apertura a la inversión privada, disminución de trámites, anuncios de inversión en el sector eléctrico, entre otras; sin embargo, todavía hay reserva sobre el impacto que puedan tener.

“En nuestra opinión se necesitan acciones más contundentes para darle la vuelta al deterioro de la confianza del sector privado para invertir. De lograr esto se redundaría no solo en un mayor crecimiento económico en el corto plazo, sino también en un mayor potencial de mediano plazo. Y daría cierto alivio a las finanzas públicas vía mayor recaudación y menores razones deuda sobre PIB. Las finanzas públicas también requieren que se apuntalen los ingresos tributarios y que se dé sostenibilidad al gasto corriente y a Pemex”, dijo.

[Publicidad]

Lee también PIB se congela por incertidumbre del T-MEC; inversiones están en veremos, según encuesta de Banxico

Decisión de EU sobre T-MEC, una “certeza negativa”: Banamex

Ante la decisión de Estados Unidos de no renovar el T-MEC y entrar a una fase de revisiones anuales, el subdirector de estudios económicos de Banamex, Rodolfo Ostolaza, explicó que si bien puede mantener un ambiente de incertidumbre sobre la inversión, el acuerdo prevalece y da la oportunidad para que el sector privado lo dé por descontado en su planes de negocios.

“El T-MEC no se acabó. Simple y sencillamente no se ratificó por 16 años, pero sigue vivo de saque 10 años y cada año nos vamos a estar juntando para decir yo quiero esto, yo quiero lo otro, y ponerse de acuerdo. El tratado sigue vigente. Más que incertidumbre es una certeza negativa. Yo creo que eso ayuda por lo menos a las decisiones de inversión”, explicó.

[Publicidad]

La institución financiera recordó que la decisión de EU ya estaba descontada en sus estimaciones, donde la incertidumbre por el T-MEC habría restado 0.3 puntos porcentuales al crecimiento del PIB en 2025.

Lee también Ebrard no descarta que EU renueve automáticamente el TMEC por 16 años

“Yo creo que bien podríamos extrapolar esa estimación como una primera aproximación a lo que estaría restando al crecimiento en los próximos años respecto al escenario de que se hubiera anunciado una extensión del acuerdo por otros 12 años”, dijo Arias.

[Publicidad]

El banco recordó que su pronóstico de crecimiento de 1.3% para este año ya considera el escenario de revisiones anuales del tratado.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc