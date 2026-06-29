Fuera de las canchas, el portero mexicano Memo Ochoa también tiene una debilidad por la buena comida, y como muestra estas tortas que se encuentran en la Ciudad de México.

Si quieres probarlas, aquí te decimos dónde se ubican.

¿Cuáles son las tortas favoritas de Memo Ochoa?

En una entrevista con el tiktoker Alex Serrano, Guillermo Ochoa Magaña reveló cuáles son algunos de sus platillos favoritos de México. Entre ellos mencionó los tacos de lengua, los tacos de tripa y las Tortas Don Polo, a las que refirió como sus favoritas.

La historia de dicha tortería comenzó en 1956 con su primer local, ubicado en Félix Cuevas 86, colonia Tlacoquemécatl del Valle, alcaldía Benito Juárez, CDMX.

Con el paso de los años, el negocio creció y actualmente cuenta con otras dos sucursales: una en avenida Porfirio Díaz 534, colonia Noche Buena, y otra en la calle Don Juan 116, colonia Nativitas, ambas dentro de la misma alcaldía.

Particularmente, las sucursales de Félix Cuevas y avenida Porfirio Díaz abren de lunes a sábado de 07:00 a 23:00 horas, mientras que los domingos ofrecen servicio de 08:00 a 23:00 horas.

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Por otra parte, la sucursal de Nativitas opera todos los días desde las 10:00 a las 20:00 horas.

La torta favorita de Memo Ochoa desde su niñez fue la Suiza. Foto: Wikimedia Commons

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¿Qué comer en Tortas Don Polo, las favoritas de Memo Ochoa?

Un dato curioso es que Tortas Don Polo le pertenece a Leopoldo Sánchez Preciado, tío de Memo Ochoa; pero además, en este negocio trabajó el papá del deportista, al igual que otros de sus familiares.

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Aunque comenzó como una tortería, con el paso del tiempo amplió su oferta gastronómica y hoy en día no sólo vende tortas, sino también desayunos como hot cakes con mantequilla o jamón, chilaquiles con pollo, yogur con miel, molletes con queso fresco y mucho más.

De igual manera, el menú incluye consomé, sopa del día y diversas cremas; entradas como espagueti rojo o con crema y arroz; platillos a la carta como pollo frito o con mole; antojitos de tipo sándwiches, enchiladas y sincronizadas; y postres como flan napolitano, duraznos en almíbar, chongos zamoranos, fresas con crema y pan dulce.

¿Sólo quieres probar las tortas? Te recomendamos pedir la Suiza, que es la favorita de Memo Ochoa desde su infancia, y se prepara con una combinación de cuatro tipos de queso.

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Asimismo, el establecimiento cuenta con versiones clásicas como la Cubana, la de chilaquiles con carne asada, de salchicha, chorizo, aguacate y hasta bacalao.

@alexserrano.1 Probando la comida favorita de Memo Ochoa 🤗 La playera firmada le voy a regalar a alguien que me sigue, más detalles en mi stories ⚽️ @Selección Nacional ♬ original sound - Alex Serrano

Si eres fan de Memo Ochoa o simplemente quieres disfrutar una buena torta, este lugar es una opción que vale la pena visitar por su historia, la conexión con el portero y su variedad de alimentos.

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