Si buscas una receta práctica, económica y deliciosa para compartir en reuniones familiares o como acompañamiento de tus comidas, la sopa fría de codito es una excelente opción.

En esta ocasión, te mostramos cómo prepararla con la versión de la Mamá Millonaria, creadora de contenido que comparte sus secretos para darle una consistencia cremosa y llena de sabor.

¿Cómo hacer sopa fría de codito al estilo de la Mamá Millonaria?

Esta receta, además de fácil y rápida de preparar, requiere pocos ingredientes, beneficiando a tu bolsillo. A continuación, te explicamos los pasos:

Ingredientes:

350 g de sopa de coditos

1/2 cebolla

1 cucharada de caldo de pollo

2 dientes de ajo

1 manzana

Crema

Lonchas de jamón

Mayonesa

Perejil

Queso panela

Procedimientos:

En una olla con agua caliente, vierte la sopa de coditos y agrega la cebolla, los dientes de ajo y la cucharada de caldo de pollo.

Mientras la pasta se cocina, corta las lonchas de jamón en cubos pequeños y colócalas en un recipiente amplio.

Cuando la pasta esté al dente, aproximadamente después de 5 minutos de cocción, retírala del fuego y cuélala para eliminar el exceso de agua.

Enjuaga la pasta con agua fría para detener la cocción y deja enfriar.

Corta el queso panela en cuadros medianos y agrégalo al recipiente junto con el jamón.

Lava, pela y corta la manzana en cubos medianos; después, incorpórala con los otros alimentos.

Lava el perejil, pícalo finamente y añádelo al resto de los ingredientes.

Agrega la sopa de coditos ya fría al recipiente.

Incorpora 2 cucharadas de mayonesa y la cantidad necesaria de crema para cubrir todos los ingredientes.

Mezcla muy bien hasta integrar y sirve.

Pica el jamón y queso en cubos medianos para que no se pierdan al momento de comerlos. Foto: TikTok @joelia.diaz

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Tips cocer la sopa de coditos correctamente

Para que la sopa de coditos fría quede bien cocida y con buena textura, te recomendamos seguir estos consejos:

Antes de cocerlos, puedes freírlos ligeramente en un poco de aceite hasta que tomen un color dorado. Esto aporta sabor y ayuda a que mantengan mejor su forma.

Después de agregar la sopa agua o al caldo, revuelve durante el primer minuto para evitar que se peguen.

Revisa las indicaciones del paquete. Generalmente los coditos tardan entre 7 y 10 minutos.

La pasta continúa absorbiendo líquido al almacenarse. Si esperas guardar sopa para otro día, deja el caldo un poco más líquido de lo normal.

Ya sea con pollo enchilado, carne asada, milanesa u otra preparación, la sopa fría de coditos es el mejor acompañante en tu mesa para la hora de la comida.

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