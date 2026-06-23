Hasta el 19 de julio, Estación Indianilla, en la colonia Doctores, se convierte en Estación Maizajo, un pop-up gastronómico donde todos son bienvenidos para disfrutar de la fiesta del Mundial 2026 entre tacos, maíz y ambiente familiar.

"La idea es tener un espacio para la comunidad y también nosotros mismos para poder disfrutar de los partidos, echar taco, pasarla bien y olvidarnos de todo lo demás por un rato", platica Santiago Muñoz, chef de Maizajo, en la Condesa.

Estación Maizajo se divide en Cantina y Barra de Tacos. Fotos: María Hdz. El Universal

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¿Qué puedes comer y beber en Estación Maizajo?

Estación Maizajo se conforma por una barra de tacos y cantina. En la taquería, el menú se divide en tacos (de costilla de res, ribeye, campechano, suadero, etc.), volcanes y costras (brisket, new york, campiñón con flor de calabaza, etc.), y antojitos como gorditas, flautas y quesadillas.

En cuanto a bebidas, podrás encontrar una amplia variedad de chelas, mezcal, tequila y hasta vino. El postre no puede faltar, un clásico: arroz con leche.

Barra de Tacos en Estación Maizajo. Fotos: María Hdz. El Universal

Por otra parte, la zona de cantina ofrece un menú que incluye mariscos como tacos de camarón, tostada de atún o coctel de camarón tipo Acapulco; así como otros clásicos de cantina como un taco de fideo con chamorro, gaoneras de filete de res, tacos de cochinita y flautas de barbacoa de res.

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Los antojitos tampoco pueden faltar: flautas de papa, gorditas y quesadillas son algunas de las opciones disponibles. De igual manera, cuentan con oferta de tacos.

En la cantina la oferta de bebida se amplía. Además de cerveza, micheladas y vino, podrás encontrar más variedad de destilados como mezcal, tequila, whisky, vodka y hasta champaña.

Cocteles x Condesa Gin. Foto: María Hdz. El Universal

Su carta de coctelería también es amplia e incluye desde clásicos como la margarita o un dirty martini hasta cocteles de autor.

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Maizajadas, chefs invitados cada semana

Además de su oferta gastronómica fija, Estación Maizajo cuenta con las "Maizajadas", donde el chef Santiago Muñoz recibe a amigos e invitados especiales para ponerle aún más sabor al Mundial con sus creaciones basadas en el maíz.

Hasta el momento, las Maizajadas ya han recibido a los Óscar Segundo y Xrysw Ruelas del restaurante Xocol, en Guadalajara; Javier Plascencia de Jazamango, en Todos Santos, Baja California Sur y Lorea Olavarri de Er Erre.

Óscar Segundo, Xrysw Ruelas y Santiago Muñoz. Fotos: cortesía Estación Maizajo y María Hdz. El Universal

Algunos de los próximos chefs invitados son:

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26 de junio - Jeferson García (Afluente, Colombia) y Jesús Pedraza (La Cocina del Bizco, CDMX)

29 de junio - Alfredo Villanueva (Villa Torel, BC) y Gerardo Vázquez Lugo (Nicos, CDMX)

6 de julio - Joel Ornelas (Tintoque, Puerto Vallarta) y Rafael Zaga (Galea, CDMX)

10 de julio - Chuy Villareal (Cara de Vaca y Orinoco, Mty) y Fabiola Escobosa (Cana y Gia, CDMX)

Estación Maizajo abre en un horario de 10 a 22 hr. y se ubica en Claudio Bernard 111, en la colonia Doctores (Centro Cultural Estación Indianilla), muy cerca de la estación de metro Niños Héroes o el metrobús Hospital General.

Para poder vivir la experiencia es necesario reservar en la página: https://www.covermanager.com/reservation/module_restaurant/restaurante-estacion-maizajo/spanish

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