Si acostumbras terminar el día con algo fresco y ligero, la fruta es una buena opción para integrar en tus cenas. Y es que, contrario a lo que se cree, consumirla por la noche no es dañino.

Hoy te decimos cuáles son las mejores opciones para cenar pues, además de deliciosas, resultan fáciles de digerir y aportan nutrientes que favorecen el descanso.

¿Qué frutas no se recomienda comer en la noche?

Un artículo del Centro Médico Rusiñol señala que frutas como la naranja y la mandarina no son opciones para consumir antes de dormir por su nivel de acidez, mismo que puede provocar molestias estomacales y reflujo.

De igual manera, se recomienda moderar el consumo de plátano, mango, sandía y melón debido a su contenido elevado de azúcares naturales, los cuales no se digieren correctamente durante las horas de menor actividad física.

Las frutas con cáscaras amarillas deben evitarse en la noche, ya que aportan energía. Foto: Freepik

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¿Cuáles son las mejores frutas para cenar?

Por otra parte, el mismo artículo deo Centro Médico Rusiñol explica que al momento de elegir frutas para la cena es preferible optar por aquellas que sean ricas en fibra y bajas en azúcares.

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Dicha elección ayuda a tener una digestión ligera durante la noche, cuando el organismo reduce su gasto energético y el aprovechamiento de las calorías consumidas es menor. Entre esas opciones se encuentran:

Manzana

Gracias a su alto contenido de fibras, como la quercetina, da la sensación de saciedad, regula los niveles de glucosa y combate la acidez estomacal.

Kiwi

Esta fruta sobresale por sus beneficios para el descanso, ya que mejora la calidad del sueño e incluso ayuda a que se prolongue. Asimismo, gracias a su bajo índice glucémico, mantiene los niveles de glucosa en sangre estables al dormir.

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Pera

De acuerdo con la médica Maridelma Villanueva Ávila, en un artículo del portal especializado 1DOC3, la pera tiene un bajo índice glucémico, ello significa que el organismo la asimila lentamente. Y esto, a su vez, evita picos de glucosa en sangre.

Papaya

El blog Lyma Nutrición señala que la papaya es una de las mejores frutas para consumir por la noche, puesto que contiene papaína, una enzima que facilita la digestión de las proteínas y evita la sensación de pesadez después de la cena.

Frutos rojos

Finalmente, la nutricionista Tatiana Zanin escribe en el portal de divulgación científica Tua Saúde que los frutos rojos, al tener un bajo índice glucémico y un alto aporte de fibra, prolongan la sensación de saciedad y mantienen estables los niveles de energía al despertar.

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Los frutos rojos son altamente saludables para el corazón. Foto: Freepik

Recuerda que sí puedes cenar frutas, pero lo ideal es integrarlas con otros alimentos, como yogur o cereales, para disfrutar una comida más completa.

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