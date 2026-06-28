A menudo se piensa que el aceite es la única opción para freír los alimentos; sin embargo, existe una técnica que emplea el uso de sal gruesa como su sustituto.

Y es que este ingrediente, siempre presente en nuestras cocinas, tiene la capacidad distribuir el calor, lo que permite una cocción sin grasas. Pero, ¿cómo se utiliza? Aquí te lo explicamos.

¿Qué tan buena es la sal al freír alimentos?

Vladimir Sánchez, químico y creador de contenido en YouTube, explica en su canal "BreakingVlad" que la sal funciona como un medio de transferencia de calor, al igual que el aceite. Esto ocurre porque, al calentarse, acumula la temperatura y la transmite de manera uniforme a los alimentos.

Según el divulgador de ciencia, la sal soporta temperaturas de aproximadamente 500°C; mientras que los aceites de cocina se comienzan a degradar y generar humo a alrededor de los 200°C.

No obstante, es importante mencionar que freír con dicho ingrediente no produce el mismo resultado que una fritura tradicional. ¿La razón? Al ser sólido, no penetra en los alimentos ni les aporta las mismas características que el aceite.

Por lo anterior, aunque se trata de una técnica eficiente para sustituirlo, El resultado final puede ser diferente al que ofrecen métodos convencionales, particularmente en la textura.

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Si vas a usar esta técnica para freír, coloca menos cantidad de sal a tus alimentos. Foto: Pixabay

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¿Cómo usar la sal para freír alimentos?

Si quieres preparar frituras como chicharrones, papas o palomitas utilizando únicamente sal en lugar de aceite, te compartimos el paso a paso de la técnica:

Ingredientes:

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Frituras

Sal de grano grueso

Procedimientos:

Coloca una sartén amplia o una cacerola sobre la estufa y caliéntala a fuego medio durante 5 minutos.

Una vez que la cacerola esté caliente, añade una capa de sal gruesa y vuelve a dejar que de caliente un par de minutos más.

Incorpora las frituras de tu elección, ya sean chicharrones, papas o palomitas.

Revuelve de manera constante para que el calor se distribuya uniformemente y evitar que los alimentos se quemen.

Mantén al fuego hasta que los alimentos queden fritos y crujientes; en el caso de las palomitas, espera a que los granos revienten.

Cuando estén listas tus frituras, apaga el fuego y retira los alimentos de la sartén.

Sacúdelos ligeramente o ayúdate de un colador para eliminar el exceso de sal.

Deja reposar unos minutos y disfruta tus frituras.

Para que esta técnica funcione correctamente, es importante que los alimentos estén lo más secos posibles antes de colocarlos sobre la sal caliente.

Los ingredientes con un alto contenido de agua o que liberan demasiada humedad durante la cocción pueden afectar la distribución del calor y modificar el resultado final.

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Y tú, ¿ya conocías esta técnica para freír alimentos?

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