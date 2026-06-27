El elote cacahuazintle está presente en diversas preparaciones de la cocina mexicana; seguramente lo has probado en pozole, esquites o tamales.

Se caracteriza por sus granos blancos y grandes, haciendo honor a su nombre en náhuatl. Hay muchas curiosidades acerca de este alimento, por ejemplo, ¿sabes cuándo inicia su temporada? En Menú te lo contamos.

¿Por qué consumir elote cacahuazintle de temporada?

Consumir un alimento de temporada trae diversos beneficios nutricionales y económicos, y con el elote cacahuazintle no es la excepción.

De acuerdo con información de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, este tipo de maíz alcanza mayor calidad, frescura y sabor en sus meses de cosecha.

Y al mismo tiempo, se puede encontrar fácil tanto en mercados como verdulerías locales, debido a causas como la sobreoferta y costos logísticos o de transporte más bajos.

A nivel nutricional, dicho producto es rico en proteínas, grasas, carbohidratos, calcio, fósforo, magnesio, hierro, potasio y vitaminas A, E y B3.

[Publicidad]

La cosecha de maíz cacahuazintle inicia en los meses más lluviosos del año. Foto: Wikimedia Commons

Leer también Los alimentos ricos en magnesio para cenar

¿En qué mes inicia la siembra de maíz cacahuazintle?

Un artículo del programa de alimentación Sembrando México detalla que la siembra del maíz cacahuazintle comienza en los meses más lluviosos del año, es decir, entre mayo y junio.

Mientras que su floración ocurre después de 60 a 90 días. En gran parte, las condiciones climáticas determinan su formación y, tal como lo detalla el programa, uno de los factores más importantes para que se logre es mantener la tierra húmeda.

[Publicidad]

Principalmente, la siembra se realiza en el Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Morelos e Hidalgo.

¿Cuándo termina la temporada de maíz cacahuazintle?

Según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el elote cacahuazintle alcanza su madurez entre octubre y diciembre, momento en que sus hojas empiezan a secarse y las mazorcas se inclinan.

En seguida, las mazorcas se cortan con un machete o cuchillo. Y posteriormente, se desgranan y los mismos granos se conservan en costales, canastos o sitios libres de humedad.

[Publicidad]

La propia textura harinosa de los granos ayuda a que ganen volumen y suavidad, sobre todo al cocinarse en preparaciones como:

Pozole

Elotes preparados

Esquites

Atole

Tortillas

Harina

El maíz cacahuazintle se puede usar para pozole, esquites, atole, harina y tortillas. Foto: Unsplash

Ahora que sabes todo sobre la temporada del elote cacahuazintle, mantente pendiente porque en los próximos meses podrás degustar su exquisito sabor.

Leer también Cuándo y dónde será el Festival del Caldo Tlalpeño 2026

[Publicidad]

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters