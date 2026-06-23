Cada alcaldía de la Ciudad de México cuenta con preparaciones propias que las carcaterizan, en el caso de Tlalpan, al sur de la CDMX, este es el caldo tlalpeño, elaborado a base de consomé de pollo con jitomate, chile chipotle, carne de pollo deshebrado, verduras, garbanzos y un toque de epazote.

Al ser este el plato más famoso de la alcaldía, no podía no existir el Festival del caldo tlalpeño, una celebración de cinco días donde todos los asistentes podrán probar este famoso guiso.

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¿Cuándo es el Festival del Caldo Tlalpeño?

A través de sus redes sociales, la alcaldía de Tlalpan anunció el Festival del Caldo Tlalpeño, el cual se realizará del miércoles 24 al domingo 28 de junio.

Dicho festival se llevará a cabo en la Plaza del Bolero en el Centro Histórico de Tlalpan. El horario del festival será de 11 a 20 horas.

La entrada es gratuita, sin embargo, los asistentes deberán cubrir el costo de los alimentos, bebidas y demás productos disponibles en el festival.

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Se llevará a cabo del 24 al 28 de junio. Foto: IG @ tlalpanal

¿Cuál es el origen del caldo tlalpeño?

El caldo tlalpeño es uno de los platillos típicos más famosos de la Ciudad de México, especialmente de la alcaldía Tlalpan, lugar donde se cuenta que se originó.

De acuerdo con información de El Poder del Consumidor, se cree que el origen de este platillo se remonta al siglo XIX, cuando el presidente Antonio López de Santa Anna amaneció con una fuerte resaca tras una fiesta en San Agustín de las Cuevas, pueblo que más tarde se convertiría en Tlalpan.

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El ex presidente pidió a su cocinera personal que lo ayudara con un remedio, por lo que puso manos a la obra y creó el caldo tlalpeño con verduras del huerto, pollo y un toque de chile chipotle.

Actualmente, este platillo se puede degustar en diversos restaurantes de la alcaldía como la Ex Hacienda de Tlalpan o el Mercado La Paz, en el Centro Histórico de Tlalpan.

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