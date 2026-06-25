Elegir alimentos saludables parece sencillo cuando sus etiquetas muestran frases como "natural", "orgánico", "libre de gluten" o "bajo en grasa".

Sin embargo, algunos pueden ocultar ingredientes que no favorecen a tu organismo e incluso podrían afectarlo. A continuación, te presentamos una lista de esos productos engañosos.

¿Por qué hay alimentos que parecen más saludables de lo que son?

Las estrategias de marketing utilizadas en la industria alimentaria suelen centrar la atención del consumidor en una característica específica del producto, como su contenido de proteína o la ausencia de grasa.

Esto genera la sensación de que un alimento es saludable, aunque contenga ingredientes poco nutritivos.

Al respecto, la Dra. Krystal Lopez del Hospital Houston Methodist explica que términos como "bajo en azúcar", "apto para keto" o "alto en calcio" sí pueden ser utilizados por las empresas, pero no necesariamente describen la calidad nutricional del producto.

Por lo anterior, la experta recomienda revisar la información nutricional en el empaque antes de comprar.

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Por su alto contenido en sodio y grasas, los embutidos se deben evitar como fuente primaria de proteína. Foto: Unsplash

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¿Qué productos considerados "saludables" no lo son?

Yogures de sabor

La Dra. Krystal Lopez señala que si bien son reconocidos por su aporte de calcio y probióticos, ciertas presentaciones contienen hasta 30 g de azúcar por porción, equivalente a cerca de 7 cucharaditas y media.

Barras de granola

Este producto suele asociarse con una alimentación equilibrada debido a su practicidad y contenido proteico. Sin embargo, la especialista señala que contienen azúcares añadidos, edulcorantes artificiales y proteínas altamente procesadas, sin beneficios para el organismo.

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De igual manera, suelen aportar tantas calorías como un desayuno completo, pero no ofreciendo la misma sensación de saciedad que ofrecen otros alimentos.

Carnes frías y embutidos

Krystal Lopez advierte que se trata de carnes procesadas con altos niveles de sodio, conservadores e incluso azúcar añadida, por que no deben ser consideradas como una fuente primaria de proteína.

Bebidas energéticas

Siguiendo con la información de la experta, dichas bebidas tienen alrededor de 200 mg de cafeína por porción. Y consumir más de una al día aumenta el riesgo de hipertensión, arritmias cardíacas, entre otros problemas de salud.

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Gomitas y jugos envasados

Si bien ambos alimentos suelen promocionarse como opciones elaboradas con fruta real y por eso se presumen ricas en vitamina C o colágeno, la realidad es que contienen grandes cantidades de azúcar y poca fibra.

Productos "light"

Por último, los productos etiquetados como "cero calorías", "sin grasa" o "light" suelen compensar la ausencia de dichos elementos con edulcorantes artificiales y hasta ingredientes que estimulan los antojos.

Las barras de granola procesadas tienen un alto contenido de azúcar y de jarabe de maíz. Foto: Pixabay

¿Qué considerar para elegir un producto saludable?

Además de revisar la etiqueta nutricional, la Dra. Krystal Lopez recomienda priorizar los alimentos frescos y mínimamente procesados, tales como frutas, verduras, proteínas magras y grasas saludables.

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Y recuerda que la alimentación sana no sólo depende de la comida, sino también de hábitos físicos y el acompañamiento de un profesional.

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