Los UGREEN HiTune S3 se encuentran en tan solo $459.00 en Amazon México, convirtiéndose en una alternativa atractiva para escuchar música, podcasts o atender llamadas durante el día.

Estos audífonos destacan por su diseño de oído abierto, una característica que permite disfrutar del contenido de audio sin aislar completamente al usuario de lo que ocurre a su alrededor. Además, incorporan conectividad Bluetooth 5.4, por lo que pueden utilizarse con distintos dispositivos compatibles.

¿Por qué vale la pena comprar los audífonos Inalámbricos UGREEN?

Uno de los principales atractivos de los HiTune S3 es precisamente su diseño. A diferencia de los modelos tradicionales que se introducen directamente en el canal auditivo, estos audífonos utilizan tecnología de conducción de aire, buscando ofrecer una experiencia más cómoda durante periodos prolongados de uso.

También cuentan con una batería de larga duración. De acuerdo con las especificaciones del producto, pueden alcanzar hasta 30 horas de reproducción con el estuche de carga, mientras que la función de carga rápida permite volver a utilizarlos en poco tiempo.

Para quienes acostumbran escuchar música mientras realizan ejercicio o salen a caminar, los UGREEN HiTune S3 incorporan además resistencia al agua IPX5, característica que ayuda a protegerlos frente al sudor y salpicaduras.

Como ocurre con las ofertas de Amazon, el precio y la disponibilidad pueden cambiar en cualquier momento.